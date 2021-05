“Comerciantes Unidos de Formosa” realizarán una olla solidaria para trabajadores no esenciales

Compartir

Motivados por la difícil situación que atraviesan los trabajadores no esenciales, sobre todo de la zona céntrica de la ciudad, desde CUF (Comerciantes Unidos de Formosa), organizaron una olla solidaria que realizarán mañana en el local de Santa Salta ubicado sobre la avenida 25 de Mayo y en la que entregarán 150 porciones de comida a familias, en su mayoría con niños como integrantes.

Una de las referentes de la organización habló con el Grupo de Medios TVO para explicar cómo se gestó la movida solidaria, que hasta el momento se realizará por única vez.

“La protesta de los trabajadores del mercadito nos tocó, algunos integrantes de CUF fueron a apoyar y nos encontramos con la realidad de ellos que es más terrible que la nuestra y así hay muchos otros casos, había familias que no tenían nada para comer, nada para darle a sus hijos, en la heladera tenían una leche y nos quedamos todos un poco mal entonces decidimos que podíamos hacer algo ya que tenemos comerciantes esenciales que están trabajando en supermercados, empezamos a pedir donaciones para hacer algo por toda esta gente que la está pasando mal”, dijo.

“Recibimos donaciones de varios supermercados, pusieron mercadería, donaron dinero para hacer las compras, y como necesitamos estar bien organizados para esto pedimos a quienes querían recibir la comida que se vayan anotando en los números de celulares que dimos así íbamos teniendo una idea de cuánta gente era, porque además de los trabajadores del mercadito también hay comercios más chicos que no están pudiendo vender, los dueños no tienen para ellos y tampoco para los empleados que están pasando muchas necesidades porque tienen varios hijos, también está el tema de que hay trabajadores aislados y no tienen ninguna ayuda, de las 150 personas que se anotaron, 90 son personas aisladas que están en sus casas sin ninguna ayuda, ni siquiera la ambulancias le atienden el teléfono y a esas personas les vamos a mandar la comida con un motomandado en descartables”, explicó la referente.

Asimismo destacó que buscan que esta movida continúe en el tiempo, pero eso dependerá de las donaciones que puedan conseguir. “Teníamos pensado hacerlo dos veces por semana, pero también estamos juntando mercadería para entregarles a las familias de los comerciantes, nos encontramos con una realidad mucho más dura por eso empezamos a pedir donaciones”, señaló.

Este martes tienen planeado entregar la comida a quienes puedan ir acercándose, “y a los aislados mandarles la comida con una bolsa de mercadería, para eso son las donaciones que seguimos pidiendo porque para hacer la olla ya tenemos todo, cuando la gente se empezó a anotar empezamos a ver la realidad que fue terrible, nos quedamos todos muy sorprendidos, no solucionamos nada con que coman un día, los que están aislados necesitan otro tipo de asistencia, están 14 días y todos sabemos que los que tienen coronavirus no se recuperan rápido, tampoco los dejan salir a trabajar”, indicó.

“Ya nos donaron cajas de frutas, de leche y vamos a ir separando en bolsones e ir armando según la cantidad de chicos, ojalá podamos llegar a darle a toda la gente que se anotó, esa es nuestra meta y este es un pequeño aporte que queremos hacer, un granito de arena, sabemos que no se va a solucionar la situación pero queremos que se haga visible la situación del comerciante, de los empleados de comercio y del trabajador independiente, ellos dicen ‘quédate en tu casa’, pero si uno no tiene para comer qué puede hacer, hay gente que sí puede quedarse pero que tampoco lo hace porque debe pagar deudas, para comer no les falta, a los que generalmente dan la cara no les falta para comer pero hablan en representación de mucha otra gente que sí sabemos que les falta”, dijo.

Desde CUF informaron además que los 150 cupos para retirar la comida ya fueron dados, “pero igual se pueden anotar para ver la forma de hacerle llegar algún tipo de ayuda, para eso son las donaciones por eso seguimos recibiendo donaciones de alimentos no perecederos”, destacaron.

Resaltaron que sobre todo, buscan recibir donativos de yerba, leche, azúcar, harina y frutas, teniendo en cuenta que la mayoría de las familias que están pasando por un momento difícil, tiene integrantes pequeños, que van desde los 2 hasta los 12 años.

