Comercio Interior puso en marcha +Precios Cuidados y quiere fijar valores de Cortes Cuidados

La Secretaría de Comercio Interior lanzó en la última semana el programa +Precios Cuidados con 1.321 productos y apunta en el corto plazo a trabajar en los valores del pan y de los siete cortes parrilleros de carne vacuna no exportables establecidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

«Tenemos una tarea ahora que es la de fijar precios en los cortes cuidados y estamos conversando», señaló el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y remarcó que «el programa de Navidad y Año Nuevo funcionó muy bien, se vendieron 7 millones de kilos».

En declaraciones radiales luego de la presentación oficial de +Precios Cuidados que encabezó el presidente Alberto Fernández, el secretario dijo que ve «con preocupación la carne jugando en el índice (de inflación)».

En ese sentido, afirmó que se avanzará en fijar los precios de los cortes que a principio de mes fueron reservados al mercado interno en el Decreto 911/21 hasta el 31 de diciembre de 2023 inclusive: asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío.

De acuerdo con el último monitor de precios de la carne publicado en noviembre por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), «en términos interanuales, las medidas del Gobierno lograron desacelerar las variaciones de los principales cortes, aunque aún continúan por encima del nivel general de precios de la economía (+52,5% aproximadamente)».

«A la cabeza de los aumentos sobresalen cortes de alto consumo popular como el asado (73,1%), vacío (75,6%) y matambre (69,7%)», según CEPA.

Días atrás, Feletti dijo que de cara al corto plazo resta «el armado del fideicomiso de trigo, maíz y ver cómo implementamos estos siete cortes (de carne vacuna parrillera) que no se pueden exportar para que se comercialice del modo más masivo posible, como ocurrió en las fiestas con los cinco cortes que estaban protegidos».

Uno de los objetivos del fideicomiso es regular el precio de la bolsa de harina industrial, de 25 kilos, que se usa para la elaboración del pan, y así bajar la incidencia de este costo en el precio del kilo de pan que se vende al público en las panaderías.

«Si logramos consolidar una canasta de frescos y una canasta de góndola, una canasta regulada de alimentos diversa, ahí yo me sentiría muy contento con la gestión porque podríamos cumplir el objetivo estructural que es nivelar ingresos con consumo de canasta alimentaria, lograr que la canasta alimentaria deje de ser un peso en el ingreso popular y esté ordenada, sea previsible, esa es la gran apuesta de ese proceso», afirmó.

Acerca de la canasta de 1.321 productos de +Precios Cuidados, remarcó que «tenemos la expectativa de que esto siga obrando como un amortiguador de precios y una mejora del ingreso real».

En la lista acordada con unas 150 empresas, se destacan una amplia gama de productos esenciales para las compras y los consumos de todos los días como 45 variedades de leches (larga vida, infantiles, saborizadas, fluidas y en polvo), 22 presentaciones de yerbas, 6 panificados de molde, 24 tipos y tamaños de pañales descartables y 33 variedades de paquetes de pasta seca, entre otros artículos de primera necesidad.

Los productos de Precios Cuidados se comercializan en todo el país, en las principales cadenas de supermercados minoristas y mayoristas.

A partir de la puesta en marcha del programa, resta que se avance en las negociaciones para asegurar la implementación del programa en comercios de menor tamaño como almacenes, autoservicios y supermercados chinos.

El viernes el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Feletti mantuvieron una reunión con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) con foco en el nuevo programa de precios y la «estrategia integral» del Gobierno para abordar la inflación.

Allí, Guzmán destacó que el programa Precios Cuidados «constituye un elemento importante para lo que es el proceso de atacar el fenómeno inflacionario en la Argentina», e hizo hincapié en la importancia de «tener políticas de precios-ingresos que garanticen que el salario real pueda ir aumentando al mismo tiempo que se tranquilizan las expectativas inflacionarias».

El funcionario remarcó que «el hecho de que se llegó a un acuerdo con más de 150 empresas sobre más de 1.300 productos le da más sustentabilidad a lo que se alcanzó, y que va a servir como un elemento más para anclar expectativas».

