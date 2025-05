Comercio: los supermercados cedieron y pagarán un aumento a cuenta

Mientras aguardan que se formalice la convocatoria del Gobierno para renegociar en los próximos días la paritaria de Comercio, los supermercados y mayoristas decidieron comenzar a pagar esta semana a su personal un incremento salarial a cuenta del acuerdo definitivo que se suscriba en la actividad.

La decisión de los supermercados, que -según fuentes del sector- implicará el pago de una suma fija proporcional a la jornada de trabajo como adelanto de sueldo, fue celebrada desde el sindicato de Comercio, que conduce Armando Cavalieri, donde consideraron que esa definición constituye un reconocimiento del entendimiento paritario firmado semanas atrás con las cámaras empresarias y que no fue homologado por las autoridades de la Secretaría de Trabajo.

Además, desde el gremio interpretaron el pago salarial a cuenta como un fuerte revés para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había presionado a las principales cadenas comerciales para que no abonen el primer tramo del aumento fijado en la paritaria (una suba del 1,9% más una suma no remunerativa de $35.000 para los sueldos de abril) con el argumento de que el acuerdo no tenía el aval del Gobierno porque no se amoldaba a la pauta salarial oficial.

No obstante, desde el sector supermercadista tomaron distancia de un comunicado difundido este lunes por el gremio mercantil en el que se afirmaba que el sector pagaría a sus más de 120.000 trabajadores la cuota inicial de la paritaria.

«A fin de tomar en consideración a nuestros trabajadores se pagará un adelanto de sueldo que no implica reconocer la paritaria que el Gobierno ha llamado a renegociar», explicaron desde el sector. Y agregaron que el pago a cuenta, que se efectivizará entre jueves y viernes, «es una suma fija proporcional a la jornada trabajada».

Al mismo tiempo, y de cara a la convocatoria de Trabajo para rediscutir el acuerdo firmado pero no homologado, desde los supermercados difundieron los datos comparativos de la evolución de los salarios de la actividad, que -según sus relevamientos- registraron un incremento de 55,6% entre abril de 2024 y marzo de este año, frente a una inflación acumulada en el mismo período del 55,9%.

Con ello buscaron fundamentar su posición en favor de rediscutir el entendimiento que el gremio de Cavalieri selló con los referentes empresarios de la CAC, CAME y Udeca, y que estableció un aumento de 5,4% (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio) más tres sumas no remunerativas mensuales de $ 35.000, $ 40.0000 y $ 40.000.

Pese a esa postura del sector supermercadista, en el comunicado difundido este lunes, el sindicato mercantil insistió en que la decisión de esas cadenas de abonar el aumento a cuenta a su personal «refuerza la vigencia del convenio y aporta certidumbre a miles de trabajadores del sector». Y añadió en la misma línea que «el acta suscripta (en la paritaria) contempla una cláusula específica que garantiza la validez y aplicación del acuerdo, incluso en el caso de que la homologación administrativa no se produzca de manera inmediata».

El acuerdo no homologado por el Gobierno prevé un aumento salarial acumulativo del 5,4%, y establece que el salario básico con presentismo alcanzará los $1.123.000.