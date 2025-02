Comesaña bajó a Zverev en el ATP 500 de Río

Nacido para derribar gigantes pareciera ser el destino del tenista argentino Francisco Comesaña (86°), que ya había mostrado su carta de presentación en Wimbledon y este viernes la volvió a exhibir frente al alemán Alexander Zverev (2°), derrotándolo 4-6, 6-3 y 6-4 para acceder a semifinales del ATP 500 de Río.

Verdugo inesperado del ruso Andrey Rublev (10°) en el césped londinense, así como del francés Ugo Humbert (14°) en el US Open, el desinhibido marplatense, de 25 años y sin triunfos en el circuito hasta su actual presentación en el polvo de ladrillo brasileño, no titubeó en ningún momento contra la imponente figura del último finalista del Abierto de Australia, regalando una exhibición de slices y drops para adueñarse del mejor triunfo de su carrera.

Con 27 winners, 35 errores no forzados y cuatro break points en su planilla, el pupilo de Sebastián Gutiérrez, el cual había eliminado al invitado local Gustavo Heide (152°) y al chileno Nicolás Jarry (47°) en las rondas previas, firmó una remontada inolvidable al reponerse de un 4-1 abajo en el set decisivo, apretando el puño en dos horas y 31 minutos de juego en el estadio Guga Kuerten para meterse por primera ocasión entre los cuatro mejores en el máximo nivel.

En búsqueda de un boleto hacia la instancia decisiva, el dueño de siete títulos Challenger, el cual escalará al menos hasta el 67° puesto del ranking mundial, enfrentará al ganador del duelo entre su compatriota Francisco Cerúndolo (26°) y el italiano Luciano Darderi (61°).