Comienza a funcionar “Transferencias 3.0” para pagar con QR en los comercios

El próximo lunes 7 de diciembre comenzará la primera etapa de Transferencias 3.0, un sistema nacional de pagos que permitirá, en el plazo de un año, que cualquier comercio o empresa del país pueda cobrar por sus servicios a través de pagos hechos con el celular, con una acreditación inmediata y con la comisión más baja del mercado.

El objetivo será que cualquier persona que tenga una cuenta bancaria o billetera digital pueda usar su teléfono -sin importar la empresa que provea el código QR- para pagar en un comercio que, a su vez, recibirá el dinero en forma instantánea e irrevocable, lo que ayudará a competir con el uso de efectivo.

“Queremos crear un ecosistema abierto, en el que todos puedan beneficiarse y no sea una sola empresa la que imponga las condiciones. Tenemos un enemigo común que es el efectivo y, claramente, uno de los objetivos centrales es la inclusión financiera”, explicó Carlos Hourbeig, director del Banco Central (BCRA), en una exposición organizada hoy por la Cámara Argentina de Fintech.

Transferencias 3.0 permitirá unificar en un mismo sistema de medios de pago a todas las fintech y a los bancos de la Argentina, que si bien será monitoreable por el BCRA, estará administrado por cuatro empresas privadas (Prisma, Red Link, Interbanking y Coelsa) lo que facilitará la innovación y la interoperabilidad.

“Hay que lograr que la gente deje de sacar el billete y use el teléfono celular, de modo que el pago digital pase a formar parte del día a día, sin temores y con naturalidad”, aportó la vicepresidenta senior de producto de Mercado Pago, Paula Arregio, la principal empresa de pagos con QR del país con más de 1,3 millones de comercios afiliados.

“Esta primera etapa que empieza el próximo lunes permitirá que el comerciante que recibía los pagos de Mercado Pago pueda recibir pagos de otras billeteras. Estamos muy ansiosos y apoyamos esta iniciativa para la industria”, afirmó Arregio, quien dijo que en los primeros días Mercado Pago hará un período de adaptación en los locales de Burger King, La Anónima y Farmacity, pero que la cantidad de comercios crecerá con las semanas.

La selección de comercios tuvo un criterio de empresas de presencia federal, con mucha recurrencia en el pago mensual y que demostraron adopción profunda en el esquema de pagos con código QR, que ya tienen probado un correcto funcionamiento.

“Necesitamos empezar con algo en que la experiencia de usuario sea satisfactoria y buscamos en dónde asegurarnos que, donde se use, funcione bien. Aún así -dijo Hourbeigt- el alcance global del sistema tendrá impacto total dentro de un año”.

Una de las ventajas que traerá el nuevo sistema es la inmediatez de la acreditación del pago ya que, actualmente, el cobro por un pago con tarjeta de débito demora 48 horas y con tarjeta de crédito hasta 10 días, con distintas comisiones (0,9% para la tarjeta de débito y 1,2% para la de crédito).

Sin embargo, con Trasferencias 3.0 el comerciante va a recibir el dinero en forma inmediata y a un costo de 0,8% por operación, por lo que podrán bajar sus costos y así trasladarlos en mejores precios al consumidor.

Además, los comercios considerados como micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que adhieran al sistema no tendrán comisiones durante los tres primeros meses de uso del servicio por los primeros $ 50.000 que facturen cada mes. “La expectativa de las fintech es tener menos barreras de entrada y que la expansión sea más allá de lo que pase en el Ciudad de Buenos Aires y las grandes empresas”, apuntó Juan Pablo Bruzzo, presidente de la Cámara y CEO de la plataforma Moni.

