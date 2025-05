Comienza el juicio por el femicidio de Teresita López: la familia pide prisión perpetua

El juicio por el femicidio de Teresita López, asesinada por su ex pareja en un centro de dermatología de la ciudad, comenzará el próximo lunes 6 de mayo. Así lo confirmó Patricia López, hermana de la víctima, en diálogo con el Grupo de Medios TVO.

“Estamos expectantes, esperando el día del juicio que comenzará el 6 de mayo y continuará los días 8, 13 y 15 del mismo mes”, indicó Patricia López.

Durante la entrevista, la hermana de la víctima expresó su malestar con una decisión tomada en la etapa de elevación a juicio: “Nosotros hemos quedado con lo que realizó en su momento el Juzgado de Instrucción. Pero cuando el caso pasó a Cámara, la fiscal eliminó del expediente el hecho de que el culpable era funcionario policial, situación que no modifica la pena, pero sí consideramos que era un dato relevante”.

Respecto a las expectativas de la familia, López fue contundente: “Pedimos que le den una condena perpetua y que no tenga posibilidad de salir a la calle nunca más”.

La familia espera que la sentencia pueda conocerse el próximo 15 de mayo, tras finalizar las audiencias. En ese sentido, Patricia López agradeció el trabajo realizado por la jueza Caballero durante la instrucción de la causa: “La parte de instrucción llegó muy rápido. Claro que hay que respetar los tiempos procesales de la defensa, pero estamos muy agradecidos”.

El hecho

Antes de las 9 de la mañana del 18 de septiembre del año 2023, irrumpió en el consultorio de Dermatología y Medicina Estética de la doctora Mariana Barbetti. Según testigos, cuando estuvo frente a frente con Teresita, el policía dijo una frase propia del manual del femicida: “Sos mía o de nadie”. Fueron las últimas palabras que escuchó la joven antes de ser asesinada.

Sin que le importara la presencia de los clientes del lugar y los compañeros de Teresita, Galván sacó su arma reglamentaria y le disparó en la cabeza. La mató en el acto. La autopsia determinó que la víctima, que tiempo atrás se había recibido de abogada, sufrió fractura de cráneo y un paro cardiorrespiratorio traumático. Todo consta en el expediente.

Acto seguido, el policía se disparó a sí mismo en la cara. El balazo le voló un par de dientes, pero no le afectó zonas vitales. Minutos más tarde, salió caminando del lugar y se subió a una ambulancia. Estuvo internado un mes en la terapia intensiva del Hospital Central de la capital formoseña y luego la Justicia le dictó la prisión preventiva.