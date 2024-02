Comienza hoy en todo el territorio de la provincia de Formosa el ciclo lectivo 2024 

En un escenario marcado por el paro con movilización convocado por Ctera en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, estudiantes de Formosa volverán hoy a las aulas. Desde gremios afines al Estado provincial, señalaron que “gracias a las políticas del Gobernador, las clases iniciarán sin sobresaltos este lunes”.

Días atrás desde el gobierno provincial indicaron que el calendario escolar del año próximo tendrá 196 días de clases, finalizará el 20 de diciembre y tendrá un receso invernal entre el 15 y el 26 de julio.

En su oportunidad, el secretario general de ADF, Luis Branchi, habló acerca de la medida de fuerza que Ctera llevará adelante en todo el país y adelantó que los docentes de Formosa no pararán este lunes, garantizando de esta manera el comienzo de las clases.

Branchi explicó también que el gremio local acompaña la medida, pero en la provincia no llama a paro porque lo que se “les está reclamando al Gobierno nacional, el de Formosa cumplirá con los recursos propios de aquí. El día lunes los docentes estaremos en las escuelas, pero acompañamos el paro que se realiza a nivel nacional”.

En relación a si ya los han convocado a para tratar la paritaria, explicó que aún no, que será el día miércoles, indicó que “no es una convocatoria a paritaria, sino más bien a tratar el piso salarial”.

Por otra parte, quienes sí pararán son los agremiados a Docentes Autoconvocados, su secretaria gremial, Mirka Fernández explicó que este lunes no solo no asistirán a las escuelas, sino que además se movilizarán a Casa de Gobierno en horas de la mañana. “Nosotros adherimos al paro de Ctera y convocamos en la provincia a una movilización a Casa de Gobierno, es por ello que el día lunes paramos en toda la provincia, en todos los niveles y nos convocamos en la plaza San Martín para marchar a hacer nuestros reclamos también acá en Formosa”, puntualizó.