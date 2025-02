Comienza juicio por el brutal asesinato de Jonathan Lezcano, el joven de 16 años

El abogado de la familia de Jonathan Lezcano, Jorge Pessolano, brindó detalles sobre el avance de la causa que lleva más de seis años y sigue siendo una herida abierta para la familia de la víctima. En diálogo con el Grupo de Medios TVO, Pessolano compartió las últimas novedades en torno al juicio oral y público que se llevará adelante.

El abogado explicó que el pasado lunes se realizó una citación a juicio, convocando a la Fiscalía, a la querella particular (representada por él mismo), y a los defensores de los tres imputados.

“Las novedades que tenemos es que el pasado lunes nos han citado a juicio a la Fiscalía, a nosotros como querellantes particulares y a los defensores de los tres imputados que van a juicio oral y público”, comenzó Pessolano.

El juicio será organizado por la Cámara en lo Criminal y, según el abogado, será una etapa crucial del proceso.

“Serán 10 días hábiles para ofrecer pruebas, para que los jueces puedan ver las pruebas. Una vez que esto sucede, se cierra la etapa de citación a juicio en aproximadamente 15 o 20 días, y sale una resolución donde la cámara decidirá si se hace lugar o no a todas las pruebas», detalló.

En cuanto a los plazos, el abogado manifestó su esperanza de que el juicio pueda comenzar antes de la feria judicial de julio, estimando que a finales de marzo ya se conocerán las fechas de las audiencias de debate.

El caso de Jonathan Lezcano, ocurrido en 2018, sigue siendo uno de los más emblemáticos de la región.

Recordando los hechos, Pessolano señaló que “cuando ocurrieron los hechos, había dos menores de edad involucrados, que hoy ya son mayores, y un mayor de edad, en total tres personas que llegan a juicio”.

La víctima, Jonathan, fue vista por última vez el 9 de agosto de 2018, tras faltar a la escuela y dirigirse a la casa de los acusados. Dieciséis días después, el 25 de agosto, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío cercano a la vivienda de los imputados.

La víctima presentaba signos de violencia extrema, incluyendo un cráneo fracturado y lesiones graves en la mandíbula.

A pesar de los años transcurridos desde la desaparición y muerte de Jhonatan, la familia sigue esperando justicia. Pessolano indicó que, en esta etapa de citación a juicio, solicitarán que los testigos que ya han declarado lo hagan nuevamente, además de pedir que los peritos ofrezcan explicaciones verbales de lo que han escrito en las pericias realizadas. Asimismo, se pedirá una reconstrucción del lugar de los hechos y una pericia psiquiátrica para los tres imputados, dado que nunca se les ha practicado una.

La familia de Jonathan, que ha sufrido el dolor y la incertidumbre durante todo este tiempo, ahora ve con optimismo los avances en el caso. Pessolano se mostró confiado en que la justicia actuará con firmeza y castigará a los responsables del crimen de manera ejemplar.

El juicio promete ser un paso importante hacia la justicia, no solo para la familia de Jhonatan, sino también para la comunidad, que sigue atenta a los avances de esta causa que ha conmocionado a muchos.

La esperanza de que el dolor de la familia se transforme en justicia continúa viva.