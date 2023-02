Comienza la paritaria nacional docente y los gremios le reclaman una suba por encima del 60%

Los sindicatos buscan lograr una paritaria “superior a la inflación” y “sin techo”; en Educación intentarán convencerlos de aceptar la referencia que propone Massa desde Economía

Los gremios que aglutinan a los docentes del país se reúnen con representantes del Ministerio de Educación, con el fin de poner en marcha las negociaciones paritarias 2023. Se trata de un desafío para el Gobierno, ya que CTERA, UDA, SADOP, CEA y AMET no están convencidos del techo del 60% de incremento salarial, que el ministro de Economía, Sergio Massa, impulsa para este año.

El encuentro se realiza desde las 16.30 en el Palacio Sarmiento, sede de la cartera educativa. Los sindicatos que representan a los docentes vienen de cerrar un aumento de sueldo del 114% anual en 2022. De esta manera, lograron superar a la inflación por un 20% (según el Indec, el IPC fue del 94,8%) y cerrar uno de los mejores acuerdos del año, comparado con los de otras ramas de actividad.

Desde la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) no confían en que una paritaria anual del 60% se mantenga en línea con la inflación. “Al igual que la CGT, a la cual adherimos, creemos que las paritarias son libres y no tienen techo”, sostuvo el secretario general del gremio, Fabián Fellman, en diálogo con LA NACION.

En esa línea, dijo conocer el pensamiento de los demás dirigentes sindicales de la educación y señaló que “la postura seguramente sea la misma”. El titular de CEA recordó que tenían previsto un salario inicial para el año pasado, pero debieron recurrir a tres reuniones de revisión (en junio, septiembre y diciembre) por “la situación económica”.

Sin ir más lejos, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que encabeza Sonia Alesso y tiene en su secretariado a Roberto Baradel (Suteba), adelantó que exigirá un “aumento que supere la inflación, con revisión permanente, modificación del impuesto a las ganancias, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y un presupuesto educativo nacional”.

El encuentro de esta tarde será el puntapié inicial para que las provincias comiencen a definir sus paritarias con los responsables de cada jurisdicción. El objetivo del Gobierno nacional será acordar un aumento del 60% (en dos o más tramos) con las organizaciones, pero probablemente deba aceptar alguna cláusula de revisión a mitad de año o incluso antes, como parte de la negociación.

Por otra parte, el encuentro marcará la tendencia en relación a la intención de Sergio Massa de moderar las negociaciones salariales de los gremios. Aunque esa intención oficial ya encontró inesperadamente rechazos entre gremios aliados. Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y referente del sector “independiente” de la CGT, y Mario Manrique, número dos de Smata y enrolado en el moyanismo, fueron algunos de los referentes que plantearon que las paritarias deben ser “libres y sin techo” y advirtieron que no aceptarán que los salarios “sean variante de ajuste”.

Docentes porteños

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el principal sindicato de docentes porteños (ligado a Ctera), se reunirá con la cartera que conduce Soledad Acuña en la Ciudad para acordar la paritaria anual. La paritaria cerró el año pasado alrededor de un 103%, también por encima de la inflación anual.

“Tenemos la propuesta, pero vamos a escuchar”, dijeron desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet). En esa línea, anticiparon que esperarán a “ver qué define Nación como piso, para poder plantear una propuesta clara”.