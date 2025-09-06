Comisaría, jardín y Casa de la Solidaridad en el barrio Fray Salvador Gurrieri

El gobernador Insfrán, con este edificio educativo habilitado, llegó a los 1545, una cifra histórica, única en el país.

El barrio Fray Salvador Gurrieri vivió este viernes 5 una jornada muy especial porque el gobernador Gildo Insfrán inauguró allí durante la tarde tres nuevas obras: el nuevo edificio de la comisaria Novena, el JIN N° 28 y una Casa de la Solidaridad, cuyo espacio de encuentro comunitario de inclusión que estará al servicio de toda la comunidad.

Representan la firme decisión de un Estado presente que, a pesar de la difícil situación que vive la Argentina y el ajuste tremendo que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei, sigue haciendo obras con mucho esfuerzo, pero también con planificación, enmarcadas dentro del Modelo Formoseño.

Los correspondientes cortes de cinta y descubrimiento de placas, como es habitual, los hizo el gobernador Insfrán, quien encabezó el acto central frente al edificio de la Casa de la Solidaridad.

La ceremonia contó con la presencia del intendente de la ciudad de Formosa Jorge Jofré; legisladores nacionales y provinciales; el jefe de Gabinete Antonio Ferreira; ministros y ministras del Poder Ejecutivo. También la participación del administrador del Instituto de Pensiones Sociales (IPS) Hugo Arrúa y los candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria: Fabián Cáceres, Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis.

En el comienzo se entonaron los Himnos Nacional Argentino y Marcha a Formosa con los acordes de la Banda de Música de la Policía de la provincia de Formosa. Acto seguido, emitieron audiovisuales de las tres obras inauguradas.

La alegría de esta jornada fue expresada por Silverio Zanabria, vecino, quien agradeció profundamente al gobernador Insfrán por todo esto.