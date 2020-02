Comisión del Senado aprobó los pliegos de los nuevos embajadores designados por Alberto Fernández

Compartir

La comisión de Acuerdos del Senado aprobó ayer por la mañana los pliegos de una docena de embajadores propuestos por el presidente Alberto Fernández que ahora deberán recibir aval del pleno de la Cámara alta en la sesión extraordinaria del próximo jueves.

Los diplomáticos asistieron a la Comisión de Acuerdos que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) y casi todos ellos tuvieron el respaldo tanto del oficialismo como de la oposición, con la excepción de Carlos Raimundi, propuesto para la Organización de Estados Americanos (OEA). Los senadores de Juntos por el Cambio que integran la comisión rechazaron su pliego por considerar que fue «improvisado» frente a las preguntas que recibió sobre el tema Venezuela.

Los nombramientos aprobados fueron los de los embajadores ante Estados Unidos, Jorge Argüello; Brasil, Daniel Scioli; Israel, Sergio Urribarri; Perú, Carlos «Chacho» Alvarez; Bulgaria, Alfredo Atanasof; México, Carlos Tomada; Portugal, Rodolfo Gil; Uruguay, Alberto Irirbarne; Paraguay, Domingo Peppo; Mercosur, Mariano Kestelboim; y Unesco, Fernando Solanas.

Los únicos casos que motivaron cuestionamientos de los senadores de Cambiemos fueron el de Raimundi y el de Urribarri, aunque a la hora de firmar los dictámenes el primer pliego fue el que mayores discrepancias recibió de parte de la oposición.

En el caso de Raimundi, el jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Petcoff Naidenoff, adelantó el rechazo de su espacio a su nombramiento al considerar que incurrió «en contradicciones complejas» sobre la posición que el país debe asumir ante la situación de Venezuela. En su exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Raimundi ratificó que se deben «favorecer todos los canales de diálogo» y rechazar «la intervención externa» en el caso Venezuela. También, afirmó que la Argentina «no va a reconocer como presidente de un país soberano a alguien que fue reconocido por otros estados pero no por ese país que dice representar». El radical Naidenoff cuestionó «la negativa» de Raimundi «a responder si Venezuela es integrante o no de la OEA» y señaló que «hay 60 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional».

Por otro lado, el pliego del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri tuvo dictamen favorable pese a la impugnación en su contra que presentaron dirigentes entrerrianos de Juntos por el Cambio, basados en causas judiciales por presuntos casos de corrupción.

Durante la audiencia, el propuesto embajador ante Estados Unidos, Jorge Argüello, destacó que ya empezó a «tomar contacto directo con varios altos funcionarios» de ese país y que encontró «una buena disposición para con los intereses» de la Argentina. Argüello remarcó que esa «buena disposición se terminó de evidenciar en la audiencia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump», que ya le entregó las cartas credenciales, y agregó: «Me fui con una sensación epidérmica de que es buena la predisposición para escuchar cuál es la posición de Argentina y una solución a nuestros problemas».

Uno de los más elogiados de la audiencia fue el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, que será destinado a Brasil y tendrá injerencia en la relación con el gobierno de Jair Bolsonaro, que fue en un inicio muy crítico de la llegada de Fernández a la Presidencia. Scioli aseguró que tiene «mucha confianza de poder llevar adelante un gran trabajo, a partir del sentido común y de la profunda relación histórica» entre ambos países, y destacó que tiene «una instrucción muy clara del Presidente de volver a encauzar el vínculo y recuperar el intercambio comercial». Afirmó que tiene expectativa en que la situación tensa entre ambos gobiernos se vaya «descomprimiendo» y señaló que vio «buena disposición» para «dejar atrás la pirotecnia verbal».

Al término de su presentación, el catamarqueño Oscar Castillo (Juntos por el Cambio) calificó como «muy acertada la decisión» de Fernández de elegir a Scioli como embajador ante el principal socio comercial de la Argentina, por ser un «hombre de la política que siempre ha tenido relaciones y responsabilidad con el sector privado y las empresas».