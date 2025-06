Comisión LIBRA: Menem bloqueó otro intento opositor para destrabarla

Después de tres horas de debate inconducente y tras un cuarto intermedio para intentar encaminar la situación, el presidente de Diputados, Martín Menem consiguió bloquear la votación que la oposición quería hacer para destrabar la comisión investigadora $LIBRA, pero se comprometió a convocarla para la semana que viene cuando se va intentar nuevamente elegir a las autoridades para que la comisión funcione.

La comisión quedó integrada con 14 miembros de la oposición y 14 del oficialismo más aliados. Por eso no lograron votar a las autoridades: hubo empate. Sin presidente, la comisión quedó sin funcionar. La oposición mocionó para reinterpretar el reglamento y que se voten las autoridades en el recinto, pero Menem no lo habilitó y propuso un acuerdo político que dilata la definición.

«Acordamos dejar «stand by» la moción para pasar a tratar los temas previsionales con el objetivo de que podamos votar un acuerdo para convocar a la comisión investigadora para la semana que viene y una segunda fecha a definir para destrabar la cuestión de autoridades y también plantear un plan de trabajo», anunció Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria. Al final de la sesión se va a votar un emplazamiento o de común acuerdo Menem va a anunciar que la convocará él.

Lo cierto es que no hay garantías de que cuando se vuelvan a reunir logren ponerse de acuerdo en la elección de un presidente. Sin embargo, en la charla del cuarto intermedio que se dio detrás del estrado empezaron a discutir otras opciones para saldar el problema. Por ejemplo que funcione con dos secretarios hasta que haya fumata blanca, y que de esa manera pueda empezar a trabajar igual: solicitar medidas de prueba, informes, o citar funcionarios. Apenas arrancada la sesión fue el cordobés Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, quien pidió una moción en términos del artículo 228 que habilita las interpretaciones del reglamento, para «reinterpretar» el artículo 106 que dispone que las comisiones eligen a sus autoridades.

«Tenemos un bloqueo para poder cumplir la orden de este recinto de que funcione la comisión. Ese bloqueo lo tiene que resolver el cuerpo», sentenció y agregó: «Hay una efectiva duda de cómo se resuelve cuando hay empate», planteó.

A su vez ratificó que la movida «está validada por la praxis de la cámara» y trajo tres antecedentes de cuando ocurrió una votación similar: dos de 2010 y uno de 2015.

En la misma línea se expresó el ex juez de la bancada radical Democracia para Siempre: «La duda es si frente a la trabazón en la elección del presidente de una comisión, el cuerpo recupera la facultad de designar esto, porque hay un principio esencial que no hay que olvidarse, que lo ha expresado la diputada Camaño más de una vez, el reglamento está hecho y previsto para que la Cámara y los organismos de la Cámara funcionen, no para impedir que funcione».

Y agregó: «¿Tenemos o no tenemos las facultades de acuerdo al 106 de designar al presidente frente a la situación de que no se ha podido designarlo? Esta es la pregunta y tenemos que votar y es por mayoría simple». El PRO y La Libertad Avanza se encargaron de intentar evitar que avance esa votación. La diputada del PRO, Silvana Giudici, aseguró que pretenden hacer una «quita de las competencias de las comisiones» que son las que deben elegir sus autoridades.

«Hacen una comisión investigadora, se logra conformar y no obstante eso como no se ponen de acuerdo intentan ahora vulnerar el reglamento y autonomía del resto de bloques que la integramos pero nada dicen sobre lo que acaba de suceder sobre las 34 muertes por el fentanilo adulterado».

A eso se sumó el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien consideró que lo que Agost Carreño plantea no es una interpretación sino una modificación del reglamento y que eso requiere tres cuartos de los votos para tratarse. «En todo caso hay una laguna a modificar pero no hay nada que reinterpretar», se quejó Menem.