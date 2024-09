Comisión Vecinal Mariano Boedo: por impugnación solo quedó una Lista

Este domingo se tendría que haber desarrollado en la localidad de Mariano Boedo las elecciones para la nueva Comisión Vecinal, pero debido a que “Unidos por el Cambio”, una de las dos listas que debía participar fue impugnada, accedería al cargo para representar a los pobladores el vecino Pablo Baez quien encabeza la Lista “Mariano Boedo 2024”.

A través de un comunicado, desde “Unidos por el Cambio” informaron a la comunidad la novedad y mostraron su rechazo porque se coarta el derecho de “elegir con total libertad”.

“Desde la Lista ‘Unidos por el Cambio” informamos a los pobladores de Mariano Boedo que no podremos participar de los comicios a causa de una impugnación interpuesta donde se declara que no contamos con domicilio real y efectivo en la localidad, lo cual fue desmentido presentando documentaciones ante quien corresponde demostrando nuestra residencia real y efectiva de más de 20 años en el pueblo”, indicaron.

“Nuestra Lista no podrá participar y tampoco habrá elecciones para la Junta Vecinal. Es una pena que el caudillismo empañe con sus manos sucias una vez más la democracia y el derecho de los pobladores a elegir con libertad a sus dirigentes”, continúa el comunicado.

Finalmente, agradecieron a quienes apoyaron la opción y desearon un buen mandato al nuevo Presidente de la Junta Vecinal Pablo Baez.