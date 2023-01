COMO ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS EN SU VIDA DIGITAL

La exposicion de las niñas, niños y adolescentes a pantallas genera desafios para los adultos que los acompañan y guian en su desarrollo.

En las redes podemos encontrar informacion y entretenimiento, pero tambien expone a los menores a riesgos para su salud psicologica y fisica.

Para evitarlo, debemos tener en cuenta ciertas recomendaciones y acompañar siempre a las infancias, guiándolos y generando tips de autocuidado.

La clave esta en acompañar a niños y niñas en su vida digital y abrir el diálogo sobre sus peligros.

¿Como acompañar la vida digital de los chicos sin quebrantar su privacidad?

Podemos hacerlo desde la primera infancia, en cualquier momento y siempre adecuando el lenguaje a la edad de la persona.

En edades tempranas tenemos que poner más límites. Organizar los horarios de uso de pantallas, supervisar que no usen ciertas aplicaciones o que tengan acceso en momentos donde haya un cuidador cerca para monitorear el contenido.

Ademas, conversar con los menores para promover valores como el respeto hacia los otros, no discriminar, tener pensamiento crítico, diferenciar entre lo que es íntimo, privado y público. Esto les servira tanto en el mundo digital como en las relaciones con sus pares.

Hablar con nuestros hijos sobre estos temas y crear una relación de confianza para que puedan contarnos si algo los o las incomoda es mas que importante.

Otra sugerencia podria ser involucrarnos y ser cercanos a sus intereses, preguntándoles qué les gusta en Internet y juntos poder identificar si hay algun contenido que no es adecuado.

La importancia del acompañamiento de los adultos en estos casos es central. Y debemos generar el compromiso como sociedad para resguardar a las infancias y protegerlas ante estos peligros que pueden provenir del uso de plataformas digitales.

Y siempre que notemos algun comportamiento extraño en las niñas, niños y adolescentes no debemos dudar en pedir ayuda profesional o denunciar si fuera necesario.

