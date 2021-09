Como en las PASO 2019, Carrió anticipó triunfo del macrismo en las generales

Compartir

Como un oráculo que mira el juego desde afuera del tablero, Elisa Carrió expresó ayer, una vez cerrados los centros de votación, cuál será el resultado de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

La ex diputada afirmó que “no vamos a ser Venezuela” y que “la gran victoria de noviembre está asegurada”.

Desde luego que Elisa Carrió podría equivocarse como cuando afirmó que los votos del pueblo argentino residente en el extranjero modificaría los resultados de las elecciones, pero anoche se mostró confiada en Twitter.

“No vamos a ser Venezuela. Vamos cómo soñamos a la Republica con libertad e igualdad. Lo más emocionante es la rebelión de los pobres que ya no quieren ser esclavos del Kirchnerismo. La gran victoria de noviembre está asegurada. Gracias a Dios”, escribió la ex diputada y líder de la Coalición Cívica.

Por supuesto que las respuestas no se hicieron esperar, algunas más irreverentes que otras, pero el primer paso en las elecciones 2021 está dado y Elisa Carrió no se quiso quedar afuera del comentario político de la fecha.

