Cómo es la propuesta que analizan Milei y Caputo para unificar impuestos de Nación y provincias

En paralelo a la idea de reforma tributaria que el Gobierno anunció que elabora para eliminar la mayor parte de los impuestos que tienen un peso marginal en la recaudación, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo recibieron una propuesta de un influyente centro de estudios económicos para implementar un único impuesto a las ventas que unifique IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales pero que requerirá un amplio consenso con gobernadores.

Es un esquema que fue bautizado informalmente como un “Súper IVA”, con una alícuota a determinar, pero que tiene que contemplar que una parte de ese ingreso debería ser coparticipado a provincias y, a su vez, desde ellas hacia los municipios. Se trata de una propuesta inspirada en un ejemplo reciente en Brasil y en un ensayo con pequeños contribuyentes en Córdoba, y que fue presentado por el presidente de la Fundación Mediterránea -y ex director de Anses durante este gobierno- Osvaldo Giordano. El intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela también empuja su discusión en público.

A grandes rasgos, la idea es comprimir el IVA, los Ingresos Brutos provinciales y las tasas municipales en un único impuesto que impacte en las ventas. La recaudación de ese “Súper IVA” seguiría estando a cargo del fisco nacional, que luego debería distribuir los fondos correspondientes a cada provincia. Los creadores de esa iniciativa aseguran que el objetivo es reducir la carga administrativa para los contribuyentes y mejorar la eficiencia en la recaudación. “El principal socio comercial, ante similares problemas, lo está haciendo, de lo contrario, se sumara otro factor que conspira contra la competitividad”, asegura uno de los economistas que trabajó en la propuesta.

La idea ya fue conversada por los impulsores en persona con el ministro de Economía Luis Caputo y con el presidente Javier Milei en las últimas semanas. El jefe de Estado, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo pasado, hizo referencia a esa iniciativa, a la que mencionó como la puerta de entrada a un sistema de “competencia fiscal” entre provincias, que busquen ofrecer alícuotas reducidas para conseguir la concreción de inversiones privadas.

Eso se explica en que una modificación de esa naturaleza al sistema tributario no podría provenir de una reforma en la que solo operen cambios en los impuestos nacionales, sino que tendría que estar contemplada en una discusión integral sobre la ley de coparticipación.

“El presidente está de acuerdo con devolver a las provincias potestades tributarias y que se debata qué servicios tiene que brindar cada nivel de Estado”, resumió un interlocutor habitual del mandatario. Una tesis que sostienen Giordano y Valenzuela, al interpretar la letra del artículo 75 de la Constitución nacional, es que para un cambio de estas características no se necesita el aval unánime de las provincias sino de la mayoría.

En paralelo, el Gobierno sigue trabajando en una reforma impositiva, aunque los tiempos políticos podrían retrasar su tratamiento en el Congreso al menos hasta después de las elecciones legislativas. El Ministerio de Economía aún define los aspectos técnicos de la reforma, a cargo de un grupo de funcionarios del Palacio de Hacienda, con consultas a especialistas en tributación de estudios privados. En el ámbito oficial sostienen que la decisión sobre el momento de presentación ante el Congreso no corresponde a Economía, sino a la Casa Rosada.

No es la primera vez que el equipo económico plantea una medida de este tipo. A comienzos de año, el Poder Ejecutivo había considerado enviar un proyecto en esta línea al Congreso en 2024, pero decidió postergarlo para este año. El proyecto de Presupuesto 2025, luego descartado, mencionaba la “revisión de esquemas tributarios y la eliminación de imposiciones que distorsionan el mercado, fomentando así la competitividad y facilitando la inversión privada”.

Durante la discusión del Presupuesto 2025, el Gobierno anticipó que la meta será extender al resto de la economía los beneficios tributarios que hoy existen para las empresas que ingresen al RIGI. Una de las ideas en evaluación es reducir la cantidad de impuestos sin afectar significativamente la recaudación, priorizando la eliminación de tributos de bajo impacto fiscal. También se mencionó la posibilidad de reducir en 90% la cantidad de impuestos que conforman el sistema tributario.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal analizó el nivel de concentración que hay en el sistema tributario argentino entre la Nación, provincias y municipios. “La recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno de Argentina se encuentra concentrada en relativamente pocos tributos”, mencionaron en un informe publicado este año tras analizar todo el entramado tributario en los tres niveles.

“Considerando la recaudación de IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias de personas humanas y de sociedades, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el impuesto a débitos y créditos bancarios y Derechos de exportación, se obtiene el 83% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina”, continuó.

“Si a los 6 tributos mencionados se le agregan el impuesto PAIS, los Derechos de Importación, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (TISH) e impuestos internos coparticipados, se tiene que el 92% de la recaudación consolidada argentina se concentra en 10 tributos, 8 de los cuales son nacionales, uno provincial y uno municipal”, indicó el centro de estudios que preside Nadin Argañaraz.