Cómo es la relación de China con las provincias, que tanto inquieta a los Estados Unidos

El designado embajador de Trump para la sede en nuestro país, habló de uno de los temas que más le molesta a Washington pero de los que menos se habla.

Al presentarse ante el Congreso de los Estados Unidos para su audiencia de confirmación, el miércoles pasado, el empresario Peter Lamelas, disparó fuertes frases sobre sus planes si los senadores lo confirman como embajador de Donald Trump ante la Argentina. Congresistas y gobernadores de la oposición, Cristina Kirchner, pero también la embajada de China, repudiaron esos dichos. Y pidieron que el Gobierno no le permita asumir al frente de la sede estadounidense en Buenos Aires.

Lamelas dijo entre muchas otras cosas que China era una “influencia maligna” y sembró sospechas de que las provincias argentinas “puede negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros” y que eso se “preste a corrupción”

Los resquemores de la presencia China -que se ubicó entre los tres primeros emisores mundiales de inversión directa con U$S 128.6 mil millones en 2024- no son nuevos. Tampoco lo son en la Argentina pero nunca se había expuesto como lo hizo Lamelas el capítulo sobre la intensas relaciones que vienen tejiendo las provincias con la potencia asiática, como dijo Javier Lewkowicz en un artículo sobre este tema y que se produce “un contexto de ambigüedad del gobierno nacional argentino respecto de la relación diplomática con China”.

En lo comercial, China sigue siendo el segundo socio comercial de la Argentina con una balanza de US$16.350 millones, en 2024, que en realidad disminuyó un 6.2% respecto al año anterior

Desde Jujuy, la que concentra más inversiones de la potencia asiática, hasta Santa Cruz, los chinos tejieron un alto nivel de presencia en los últizos años donde se juegan varios factores. Pese a que firmó la adhesión de la Argentina a la llamada Una Franja una Ruta (la Ruta de la Seda que previa una inyección multimillonaria en los socio y amigos), el gobierno de Alberto Fernandez no accedió a grandes proyectos de financiación china.

Vale recordar que nunca avanzó con las centrales nucleares en la provincia de Buenos Aires, las represas de Santa Cruz, y el ex ministro de Economía, Sergio Massa, frenó los planes del gobernador fueguino, Gustavo Melella, para asociarse con empresas chinas y levantar un puerto de aguas profundas en Río Grande-. En todo caso, más allá de las expresiones anticomunistas que tuvo en la campaña, Milei tejió no mala relación con los chinos, que le extendieron el swap de monedas entre los bancos centrales, y pudieron penetrar con sus inversiones en las provincias, ávidas de un financiamiento que les niega la administración libertaria.

Si bien días atrás se informó que el Gobierno y negociadores chinos habían llegado a un acuerdo para comenzar a negociar cómo sigue el proyecto de las represas en el Río Santa Cruz, también se supo que fue rechazada la participación de la empresa china Ganfeng para una proyecto de extracción de litio en Salta. Se lo dieron a la australiana Galan Lithium y es una plan de U$S 271 millones.

Estas son algunas de las inversiones en litio de origen chino establecidas desde enero de 2020, y que molestan a los Estados Unidos.

En Jujuy US$ 3.400 millones en siete proyectos de litio, con empresas como Ganfeng, que está en Cauchari-Olaroz, entre otras. En Salta hay importantes proyectos como el de Centenario Ratones en el salar Centenario Ratones; o el de U$S 980 millones en Pozuelos-Pastos Grandes (Salta). Zijin Minnig realizó una fuerte inversión en el proyecto Tres Quebradas (Catamarca) por USD 1.170 millones. Y así muchos otros.

Por otra parte la empresa Shandong Gold adquirió en 2017 el 50% del proyecto de oro y plata Veladero (San Juan) y de cobre La Ortiga (San Juan).

Río Negro, Chubut y San Juan hay más proyectos enfocados en oro, plata, cobre, zinc, hierro y plomo. Por su parte, la empresa China Potasium está en conversaciones con su contraparte argentina a fin de evaluar la adquisición de un proyecto de potasio en Neuquén.

Se encuentran en operación 12 proyectos de parques eólicos en Bahía Blanca, en Villarino, en Miramar; Provincia de Buenos Aires; en Chubut; en San Juan

El gobernador Axel Kicillof y el embajador Wang Wei anunciaron la construcción de una planta de fertilizantes en Bahía Blanca, por US$ 1.250 millones.

China busca también sitio y acuerdo para construir autos eléctricos en la Argentina. Y Xiaomi concretó en 2022 la puesta en marcha de una serie de locales de venta props (Mi Stores).

Huawei, junto con los operadores locales, construye infraestructura para las telecomunicaciones en el país. Tiene proyectos con diversas instituciones públicas, bancos, universidades y empresas. Además, participa en la construcción de proyectos relacionados con energía renovable como Cauchari. Uno de los temas más sensible para EE.UU.

Mientras los Estados Unidos envía delegaciones de funcionarios, los chinos envían envían empresarios. Tienen una estrategia circular. Si no pueden entrar por un punto siguen rodeando las oportunidades para poder recalar, en una, o en otra.