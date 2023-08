Cómo evitar nueva modalidad de estafa para robar datos de tarjetas

La empresa indicó que se trata de un falso aviso de entrega de paquetes para que las personas modifiquen la dirección y los dirige a un sitio muy similar al de la firma, donde les pide datos de la tarjeta de crédito. Cuáles son las recomendaciones a seguir para no caer en el engaño.

El Correo Oficial de la República Argentina S.A. informó que detectataron una nueva modalidad de estafa que envía un falso aviso de entrega de paquetes para que las personas modifiquen la dirección y los dirige a un sitio muy similar al de la empresa, donde les pide datos de la tarjeta de crédito.

La estafa inicia como un mensaje (SMS) que llega a cualquier teléfono celular e indica a los receptores que existe un paquete que no puede ser entregado por dirección incorrecta. Este mensaje enviado desde un celular tradicional, con prefijo 11, cuyo remitente dice ser Argentina Post, contiene un enlace que redirige a una página web, muy similar a la de Correo Argentino, pero absolutamente falsa, donde se solicitan datos personales, número y clave de tarjeta de crédito con el fin de “actualizar el domicilio de entrega”.

La página fraudulenta les pide a los usuarios completar los campos con sus datos personales, enviándolos finalmente a un espacio donde se les solicitará que ingresen los datos de la tarjeta de crédito y la clave, con el objetivo de cobrar una tasa pero, en realidad, retiene los datos personales de las tarjetas.

Consejos para prevenir el engaño

Ante las reiteradas denuncias por este nuevo episodio, Correo Argentino recomienda: no ingresar en el enlace, prestando especial atención al dominio y a autenticidad de la web que lo solicita.

También recomienda a los consumidores no proporcionar datos personales, ni datos bancarios o de tarjetas de crédito y claves.

Esta modalidad de estafa denominada “phishing” es cada vez más frecuente y consiste en el envío de mensajes instantáneos de parte de un embaucador, que valiéndose de diferentes técnicas se hace pasar por una empresa o persona de confianza mediante una supuesta comunicación oficial.

Lo más importante es no hacer click en enlaces sospechosos y desestimar inmediatamente el mensaje.

Adicionalmente, se puede denunciar el hecho a las autoridades; por ejemplo, se puede contactar a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) enviando un correo a denunciasufeci@mpf.gov.ar.