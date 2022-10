Cómo fue el reencuentro de Paula Chaves y Zaira Nara en un evento tras su pelea

Compartir

El frío encuentro de Zaira Nara y Paula Chaves en un evento dejó en evidencia que la amistad entre ellas se enfrió luego de que la hermana menor de Wanda Nara supuestamente le blanqueó a la esposa de Pedro Alfonso su romance con su ex Facundo Pieres.

«Carne y uña no estaban, pero en el contexto de un trabajo es diferente, qué se yo», explicó Luli Fernández, quien también compartió la noche con las modelos.

Más tarde, la panelista de Socios del Espectáculo contó cómo fue la convivencia de Zaira y Paula en el vip: «Dialogaban normal, no me di cuenta de que estuvieran peleadas. Zaira no me contó nada y Paula tampoco».

Además, Luli manifestó su contrariedad ante los rumores de crisis en la amistad de Paula Chaves: «Me llama la atención porque Paula es amiga de Zaira y Facundo Pieres ya había salido con Paula hace más de 13 años».

«Paula Chaves salió en su momento con Nacho Viale, y él había salido con Zaira Nara, y no hubo ningún problema…», argumentó Luli Fernández.

En la misma línea, la panelista de Socios del Espectáculo sumó otro motivo para relativizar la tensión entre Zaira y Paula: «Segundo, me llama la atención porque Paula Chaves está feliz con su matrimonio. No puedo entender que Paula esté enojada con Zaira Nara».

La amistad de años de Paula Chaves y Zaira Nara estaría atravesando un cimbronazo. Así lo aseguraron en Socios del Espectáculo, donde contaron detalles de la supuesta pelea.

En el arranque del ciclo, Rodrigo Lussich contó: “Una pelea que tiene un escándalo. El final de la relación de la amistad de Paula Chaves y Zaira Nara”.

Y explicó por qué se habrían distanciado las modelos tras la separación de Nara de Jakob Von Plessen: “El motivo es que finalmente Zaira está empezando una relación con el polista Facundo Pieres”, haciendo referencia al deportista con quien Chaves estaba en pareja antes de conocer a Pedro Alfonso.

“Paula le dijo ‘no me cae bien que salgas con mi ex’. Esto cortó todo”, reveló Rodrigo.

A fines de septiembre, Zaira Nara confirmó su separación de Jakob Von Plessen tras meses de rumores de crisis.

“Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre”, escribió la modelo en una story.

“Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias. Zaira”, cierra el mensaje en el que la modelo deja en claro que no hará comentarios al respecto a la prensa, al menos por los próximos días.

