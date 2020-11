Cómo funcionará el comando que realizará la vacunación de los argentinos contra el coronavirus

Compartir

El comando que realizará la vacunación de los argentinos contra el coronavirus, que estará encabezado por el presidente Alberto Fernández, incluirá a los ministerios de Salud, Defensa, Seguridad e Interior, que ya trabajan en forma coordinada a la espera de la llegada de las primeras vacunas hacia fin de año.

Al anunciar las nuevas etapas de distanciamiento y aislamiento social en todo el país desde el lunes y hasta el próximo 29 de noviembre, el Presidente anunció la creación de un “comando con las provincias para organizar la vacunación”, que estará encabezado por el jefe de Estado e incluirá a las carteras que encabezan Ginés González García, Agustín Rossi, Sabrina Frederic y Eduardo de Pedro.

El ministro de Salud brindó detalles -en declaraciones a radio Mitre- sobre cómo será el trabajo interministerial para la campaña de vacunación y anticipó que se evalúa utilizar el padrón electoral y las escuelas para garantizar una vacunación masiva.

“Interviene el Ministerio del Interior porque la gente sabe a qué escuela tiene que ir a votar entonces por ahí estamos pensando, sobre todo en algunas provincias, en usar ese método. También tenemos que preparar que no haya amontonamientos”, dijo el ministro.

También explicó que se está trabajando “intensamente con las provincias, viendo no sólo cuántas personas tienen por provincia en condiciones de ser vacunadas sino qué capacidad de vacunación semanal tienen de tal manera de adecuar el ritmo”.

“Trabajamos con los ministerios de Defensa, Seguridad e Interior y he desmembrado mi ministerio a partir de la semana que viene. Todo el ministerio sale a las provincias a compartir la planificación de la vacunación”, agregó Ginés.

En diálogo con Télam, Rossi también ofreció detalles de cómo será la tarea que involucrará a parte de los 80 mil efectivos desplegados en todo el país, que forman parte desde marzo de la denominada Operación General Manuel Belgrano, que realiza diversas acciones para mitigar los efectos de la pandemia entre la población.

Con sus medios logísticos terrestres y aéreos y el personal desplegado en todo el país, las Fuerzas Armadas serán parte vital del comando anunciado ayer por el presidente Fernández.

En ese marco, el titular de la cartera de Defensa precisó que, desde hace 15 días, su ministerio viene “trabajando en el armado del operativo de distribución de la vacuna, a través de medios logísticos y de personal de las fuerzas armadas”, siempre en coordinación con el Ministerio de Salud.

“Hace 15 días Ginés se comunicó telefónicamente conmigo para comenzar a delinear este operativo, dio las directivas y ya desde entonces comenzamos a trabajar en esa línea para poner en marcha el operativo de distribución”, contó el ministro.

Las reuniones formales comenzaron el jueves último, entre los ministros de Salud y Defensa, junto a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Brigada Juan Martín Paleo; y el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas, General de Brigada Martín Deimundo Escobal para comenzar a coordinar el operativo.

El Ministerio de Defensa “aportará los medios terrestres y aéreos de las distintas fuerzas armadas”, explicó a Télam Rossi, como así también “los regimientos de todo el país para el almacenamiento de las vacunas” para su posterior distribución.

El operativo se centrará “en principio en las capitales provinciales”, y a partir de allí se “coordinará con cada Ministerio de Salud provincial, que organizará la posterior distribución” a cada una de las localidades.

Para la semana próxima, se esperan nuevas reuniones con los demás organismos involucrados en el operativo, como los ministerios a cargo de Frederic y De Pedro.

El Presidente advirtió que la vacunación “no es una tarea simple” porque “en algunos casos la vacuna requiere de un proceso de enfriamiento importante, además de necesitar un relevamiento para determinar con “cuantos vacunadores” cuenta el país para “llevar adelante la epopeya de terminar con la pandemia”.

