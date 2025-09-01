Cómo lee el mercado la suba de las tasas de interés

La volatilidad cambiaria y de tasas de interés de los últimos dos meses dejó una señal que preocupa a operadores y analistas económicos. Los inversores demandan rendimientos más altos para comprar deuda del Tesoro, ya sea Lecap, Boncap o bonos ajustados por CER. Este nivel de tasas en pesos implica que el Gobierno está ofreciendo resultados que son un premio significativo para quienes realizan carry trade, siempre y cuando el esquema de bandas cambiarias se mantenga.

Las interpretaciones al respecto se dividen: algunos consideran que se trata de una situación transitoria, mientras que otros perciben un desafío al régimen cambiario vigente.

El valor de referencia que hoy se salió del cauce de las bandas de flotación se conoce como dólar de indiferencia o breakeven. Marca el tipo de cambio al que una inversión en pesos -Lecap, bonos en pesos, otros- rinde lo mismo que la devaluación esperada; es decir, que sea lo mismo tener un dólar en la mano que tener pesos colocados a tasa de interes.

En un régimen de bandas, lo esperable sería que esas tasas, y el dólar de indiferencia resultante, se ubiquen dentro del rango establecido. El hecho de que se ubiquen por encima tiene implícito algún grado de duda.

Por un lado, puede leerse como que el mercado no confía en la sostenibilidad del esquema monetario y cambiario vigente. Por otro, como el resultado de un problema de liquidez puntual que presiona sobre las tasas de interés y que, con una recuperación de la confianza, podría corregirse sin que sea necesario un cambio de régimen.