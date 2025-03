Cómo les fue a Pierre Gasly y Jack Doohan con el Alpine en los tests de pretemporada de la F1

El año 2025 de la Fórmula 1 ya está en marcha y las escuderías pudieron recabar las primeras impresiones reales de los monoplazas en el marco de los test de pretemporada realizados en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin. Pese a que solamente son pruebas y no es una vara para medir el rendimiento auténtico de los autos, Alpine es uno de los equipos que se va más conforme de los tres días de ensayos.

El team francés se mostró expectante de cara al comienzo del curso, el cual arrancará en el fin de semana del 13 al 16 de marzo en el Gran Premio de Australia en la pista de Albert Park, en la ciudad de Melbourne, ya que el A525 mostró un funcionamiento notablemente mejor en comparación al monocasco del 2024. Al mismo tiempo, la dupla titular de pilotos, Pierre Gasly y Jack Doohan, se exhibieron conformes con lo conseguido en pista.

Desde que se presentó de forma oficial el nuevo vehículo, la cúpula del team galo fue clara a la hora de afirmar que el A525 “es una evolución” de su antecesor, independientemente de que reutilizaron el chasis del A524. A pesar de no presentar cambios significativos en el vehículo que terminó sexto en el Campeonato de Constructores del año pasado -principalmente gracias al doble podio conseguido en el GP de Brasil-, los ingenieros de Alpine habrían dado en la tecla con las modificaciones. Cabe destacar que esta decisión está enfocada en recortar gastos con hincapié en el desarrollo del auto para la temporada 2026, debido a que habrá un cambio de normativa donde los autos serán más pequeños, tendrán un peso menor, se utilizarán otros neumáticos y tendrán una innovación sobre la aerodinámica activa de los autos. A su vez, el equipo con sede en Enstone cambiará su programa de motores y dejará de fabricar los propios bajo la marca de Renault para pasar a tener a Mercedes como proveedor.

Así las cosas, Alpine concretó resultados positivos en los test de 2025. Durante el primer día de los ensayos, tanto Gasly como Doohan bajaron el cronómetro del 1:32, algo que ya supuso una clara mejoría respecto al 2024, donde nunca pudieron superar dicho tiempo.

El francés, con 72 vueltas de actividad, marcó 1:31.353 (6°) como su tiempo más rápido, mientras que el australiano lo frenó en 1:31.841 (14°), en el marco de 68 giros. El segundo día lo tuvo al piloto de 22 años superando por única vez a su par, ya que cronometró un tiempo de 1:30.368 (8°) a lo largo de 80 vueltas, mientras que el ex Red Bull hizo 1:30.430 (9°) en 40 giros completados. Ya en el último día, Pierre dejó en evidencia la experiencia encima del auto y le sacó una diferencia de 8 décimas a su compañero: su giro más veloz fue de 1:30.040 (5°), mientras que el de Jack fue de 1:31.239 (12°).

Con este panorama, Alpine consumó un programa con 407 vueltas completadas en el 2025, con Gasly terminando en un quinto lugar como la mejor ubicación. Esto, en comparación con el 2024, rotula una perspectiva con viento a favor, ya que en el curso anterior pudieron girar en 333 oportunidades, con tiempos notablemente inferiores. “La gente es muy positiva, y es cierto que el coche se está comportando relativamente bien, lo que también ayuda. Ahora solo tenemos que seguir”, afirmó David Sánchez, Director Técnico Jefe. Al mismo tiempo, comentó que Gasly y Doohan “están contentos con el coche”.

“El coche se comportó bien enseguida y estoy contento con las primeras sensaciones al volante. Todo ha funcionado según lo previsto y hemos empezado a explorar diferentes reglajes, lo que nos da una dirección a seguir”, argumentó el piloto francés del equipo. Cabe resaltar que Franco Colapinto, piloto de reserva, no estuvo presente en Bahréin para seguir de cerca el trabajo realizado por el team galo. No obstante, quien ocupó dicho lugar fue otro de los integrantes de la escudería, ya que Paul Aron estuvo ayudando en los pits. Pese a eso, esto no quiere decir nada respecto al futuro de ambos corredores.

Un detalle, no menor, es que los tiempos marcados, los resultados finales en la grilla y el rendimiento conseguido no es un fiel reflejo de lo que va a suceder a lo largo de la temporada, aunque sí se puedan llevar sensaciones generales de la puesta a punto.

Tampoco sirve para especular con una posible posición en el campeonato, ya que cada escudería realiza un programa de pruebas con diferentes directrices. Es decir, los equipos planifican sesiones con todos los matices posibles, los cuales van desde: realizar simulaciones de carreras o de clasificación, probar el monoplaza con mayor o menor cantidad de combustible, diferencias en la carga aerodinámica, probar los diferentes neumáticos (cinco en total) y su correspondiente degradación, entre otros escenarios.

Por su parte, existe un factor externo que delimita el trabajo de los ingenieros y que es complicado de tomar en cuenta a la hora de organizar una prueba. Estas variantes se pueden presentar en las condiciones de pista, como puede ser la suciedad en el asfalto o en su temperatura (mientras más haya, mayor el agarre), la presencia de la lluvia -como ocurrió a lo largo del segundo día- o la presencia de banderas rojas que frenen la actividad en pista. Y hubo varias de ellas en los test de 2025. Increíblemente, el miércoles se cortó la luz en todo el circuito y se paró la acción por una hora. A su vez, el día viernes, se rompió un vidrio en la recta principal y un autobús se metió -equivocadamente- en una de las bocas de salidas del trazado. Esto detuvo el normal funcionamiento de las pruebas por un tiempo.