Cómo Netanyahu logró engañar a Trump

El 26 de julio, el periódico israelí Haaretz publicó este titular: “Israel en Guerra, Día 659. Fuentes médicas de Gaza: Al menos 25 muertos por disparos israelíes, algunos mientras esperaban ayuda”.

Si hubiera seguido de cerca esta noticia sobre Gaza, sabría que Haaretz publicó un titular similar casi a diario durante semanas; solo cambiaba el número de palestinos muertos mientras esperaban la ayuda alimentaria que Israel entregaba en Gaza. Mientras observaba cómo se acumulaban estas noticias, pensé que aproximadamente un mes antes Israel había logrado asesinar a 10 altos oficiales militares iraníes y a 16 científicos nucleares que se encontraban en sus casas y oficinas. Entonces, ¿cómo era posible que Israel tuviera la capacidad de destruir objetivos precisos en Irán, a unos 1900 kilómetros de Tel Aviv, y no pudiera entregar de forma segura cajas de alimentos a los hambrientos gazatíes a 64 kilómetros de Tel Aviv?

No parecía un accidente. Parecía producto de algo más profundo, algo bastante vergonzoso, que se gestaba dentro del gobierno extremista del primer ministro Benjamin Netanyahu. Figuras clave de la coalición gobernante de extrema derecha de Bibi, como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, impulsaron abiertamente una política que provocaría la hambruna de muchos gazatíes, hasta el punto de que abandonarían la franja por completo. Bibi sabía que Estados Unidos no lo permitiría llegar tan lejos, así que proporcionó solo la ayuda mínima indispensable para evitar ser derrocado por los matones supremacistas judíos que había incorporado a su gobierno.