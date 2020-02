«Como nunca circuló el dengue serotipo 4, toda la población es susceptible de tenerlo»

Compartir

El Dr. Julián Bibolini, jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre los casos de dengue que hay en Formosa que ya ascienden a 77 y resaltó la importancia de realizar la limpieza de patios para evitar criaderos de mosquitos. De la misma forma aseveró que como circula el serotipo 4, que nunca antes había circulado, toda la población en conjunto es más susceptible de contraer la enfermedad y por ello se debe intensificar la prevención.

«El vecino tiene que saber que este brote nuevo que se da es un dengue 4 y deben saber que todos los anteriores brotes, porque todos los años hay casos, eran de otro tipo de dengue, de 1 o de 2, en cambio el dengue 4 no había ingresado aun a Formosa capital, por lo tanto como es serotipo nuevo puede afectar a más gente habitualmente porque como nunca había habido todas las personas son susceptibles ya que nadie jamás tuvo. Por ejemplo, si se tuvo dengue 1, en los brotes posteriores del dengue 1 ya estaban cubiertos, a medida que pasa el tiempo con los propios sucesivos de los mismos serotipos ya tenían entonces la población que quedaba expuesta o con posibilidades de infección eran menos poique ya se había tenido los años anteriores, en cambio en este caso como es nuevo nadie tuvo el dengue 4, todos somos susceptibles. Lo que pasa en Asunción Paraguay es que la gran mayoría de las personas no tuvo dengue 4 por eso hay muchos casos porque toda la población es prácticamente susceptible y por lo tanto hay que tener más protección que la habitual», explicó.

«El problema es que al haber todos los años casos de dengue la gente se va acostumbrando, dicen que todos tuvieron, los vecinos, los familiares y es como que se va naturalizando la enfermedad y se pierde esa noción de riesgo pero el riesgo de que pueda haber complicaciones siempre está presente, por eso por más que todo el mundo haya tenido en alguna oportunidad no por eso hay que banalizar, hay que hacer todo lo necesario para que esto no siga apareciendo todos los años», expresó.

«Lo otro es que toda vez que aparezca fiebre no se deben automedicar, que tomen paracetamol y consulten al médico porque puede haber otras situaciones por otras causas de fiebre pero hay que consultar, la medida d prevención es evitar que el mosquito esté vivo, que aparezca el mosquito, se arranca de ahí ya que si no hay mosquito no hay dengue porque es el único medio de transmisión del virus, se necesita el mosquito y si no está no hay forma de transmisión entonces tenemos que hacer todo lo posible para que no haya, ese mosquito está en nuestros domicilios, en nuestros patios, no busquemos en otros lados, no es que uno va a pescar el fin de semana y como le pican muchos mosquitos se contrae dengue, eso no pasa porque los mosquitos que están en esos lugares no tienen, el que transmite dengue está con nosotros por lo tanto es responsabilidad nuestra, no debemos esperar que nos vengan a fumigar, que nos golpeen la puerta para poder limpiar el patio, debe ser una cultura nuestra de mantener ordenado y limpio el patio para evitar el criadero, una propuesta que siempre incentivamos es que dos veces por semana un miércoles y un sábado durante 10 o 20 minutos limpien sus patios, que hagan una recorrida para buscar algún criadero, aquellos recipientes que puedan juntar agua al regar o al llover, pueden ser floreros o bebederos de animales, aquello que se puede eliminar se elimina, lo que se puede dar vuelta se lo da vuelta y de los bebederos de animales se debe vaciar el agua y limpiar porque si uno tira solamente el agua puede quedar el huevo y eso dura hasta un año, supongamos que no llueve durante un año, que pasa el tiempo y el último día de ese año llueve, ese huevo se aguantó la sequía de todo el año, como volvió a llover, entró en contacto con agua y ahí nace el mosquito por lo tanto hay que limpiar las paredes de los recipientes o sino siguen quedando los huevos allí, hay que hacer limpieza de esos bebederos o eliminarlos directamente para no estar acumulando», detalló el médico.

«Por ahí la gente toma más conciencia cuando escucha los casos de conocidos o familiares en Paraguay, actualmente Asunción está en una situación compleja con muchos casos, tengo familiares allá que tienen dengue, un montón de gente conocida y están abarrotados los centros de salud, eso es lo que no queremos acá, uno ve el reflejo, lo que pudiese llegar a pasar acá si no hacemos nada, debemos tratar de que la gente evite criar el mosquito, si conseguimos la vacuna contra el dengue y no hacemos nada contra el mosquito va a aparecer el zika y así sucesivamente, siempre hay riesgo de que aparezca alguna infección posterior por este mosquito por lo tanto lo que debemos hacer es evitar el mosquito o sino tenemos que hacer vacunas para millones de cosas siendo que una sola cosa debemos eliminar y un montón de enfermedades podríamos evitar, eso es lo único que debemos hacer, además de eso evitar la picadura del mosquito, usar repelente, estos 77 casos de Formosa son confirmados pero hay que saber que para eso se necesita una segunda muestra que se repite a los 10 días, es decir que en estos pacientes pasó un buen tiempo por lo tanto seguramente debe haber más casos, van a seguir apareciendo más quizás, pero así sean 200 casos tanto no va a variar, ya sabemos que hay casos más lo que ocurre en Asunción debemos evitar que eso aparezca y lo importante es tratar de mitigar el número de casos y evitar las complicaciones, entre esos los casos graves, esa es la función hoy, ante una situación actual es intensificar y coordinar con asistencia médica y que la población sepa que si tienen fiebre se consulta al médico porque hay que anticiparse ante una situación y eso hay que evitar, eso es lo que se planifica junto con salud», finalizó.