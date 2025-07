Cómo seguirá el dólar cuando se termine la liquidación del campo impulsada por la baja de retenciones

La reducción temporal de las retenciones para los agroexportadores trajo un aluvión de dólares al mercado cambiario que equilibró la balanza. Pero al aluvión le quedan solamente un par de días. Para aprovechar las retenciones bajas que terminaron el 30 de junio, los exportadores registraron USD 4.500 millones antes de esa fecha que se están liquidando en julio, lo que fortaleció la oferta de divisas, en particular en las últimas semanas de tensión.

Pero esa liquidación tenía 15 días hábiles de plazo para hacerse con las alícuotas bajas. De lo contrario, en lugar de 26%, los exportadores de soja deben pagar el 33%. Ese plazo se cumple esta semana. Y el aluvión de dólares extra de las primeras semanas de julio se va a desplomar.

Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) anticipan cuál será el ingreso de agrodólares para el futuro inmediato. El siguiente gráfico del la consultora Equilibra, muestra que el aluvión de más de USD 8.000 millones en junio se diluyó a menos de USD 400 millones en las primeras dos semanas de julio.

En paralelo a la suba del dólar generada en las últimas semanas tras el desarme de las LEFI, que provocó un subibaja en las tasas, el mercado cambiario se enfrenta a un problema propio: su principal proveedor de divisas se tomará un respiro porque ya lo dio todo en los últimos dos meses.

“Con la rebaja temporal de retenciones, el Gobierno agudizó la estacionalidad. La liquidación se aceleró y eso genera una situación de ‘manta corta’: lo que se vende ahora es lo que no se va a poder vender en los próximos meses, que van a ser complicados. Ese es un problema si hay un esquema de libre flotación en el que no se interviene”, explicó Lorenzo Sigaut Gravina, director de Equilibra.

El economista explicó que habitualmente el BCRA gana reservas en el segundo trimestre y las pierde en el tercero. Las razones de esa dinámica están no solo en la estacionalidad de la cosecha gruesa, sino también en que en julio se concentran pagos de la deuda.

Este año, ese fenómeno también se volverá más extremo. En el tercer trimestre ingresarán menos dólares y se espera una alta demanda de dólares para turismo, aún cuando parte de ella se cubra con dólares “del colchón”. También crecen las importaciones, tanto de insumos como de productos terminados, dada la política aperturista del Gobierno.

A esos factores de demanda se suma la clásica dolarización pre-electoral, con la campaña bonaerense ya lanzada y la nacional a punto de hacerlo. ¿Pasará en las próximas semanas lo de todos los años impares, con empresas e individuos (esta vez, sin cepo) comprando dólares antes de la hora de votar?

“La oferta va a caer y todo indicaría que el dólar va a seguir subiendo, lo que para aquellos que señalamos los problemas que genera el atraso cambiario, no es negativo“, señaló Claudio Caprarulo, de Analytica, en declaraciones a Canal E.

Para el economista, la clave reside en que el gobierno logre que “ese aumento se mantenga dentro de la banda cambiaria y que sigamos viendo, tal como hasta ahora, que este aumento del dólar no se está trasladando como en otros momentos de la historia argentina tan rápido y tan fuerte a los precios al consumidor”.