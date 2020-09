Cómo sigue la “operación salida” del Barcelona tras el anuncio de Lionel Messi

Compartir

El FC Barcelona continúa trabajando en su proceso de reconstrucción de la plantilla de cara a la próxima temporada. Después de la reciente decisión que tomó el capitán y referente del equipo, Lionel Messi, aun quedan algunos casos que resolver.

Hasta el momento, el único jugador de renombre que salió de la institución fue Ivan Rakitic y desde España apuntaron que este lunes comenzará a definirse el futuro del chileno Arturo Vidal y el de Luis Suárez, del que muchos especularon sobre la posibilidad de que siguiera en el club tras el anuncio de La Pulga.

Sin embargo, todos los caminos del Pistolero apuntan a Turín, con quien ya habrían llegado a un acuerdo y sólo restaría ver la forma en la que se iría de la institución azulgrana (libre o transferido).

Esta semana entrante será clave para el futuro de ambos futbolistas sudamericanos, candidatos a abandonar la entidad para que puedan venir otros fichajes importantes. Según informó Mundo Deportivo, la idea del Barcelona es ingresar un mínimo de dinero por la venta de Luis Suárez, mientras que a Arturo Vidal se iría con la carta de libertad en su mano.

Pese a la continuidad de Lionel Messi en el club, la partida de su mejor amigo parece inminente. Las conversaciones entre el uruguayo y la Juventus están a la espera de ver cómo se resuelve su salida, ya que el jugador quiere irse libre y rescindir el año que le quedaba, mientras que el Barcelona pretende venderlo, tal como hicieron con Rakitic.

Los de Turín estarían dispuestos a abonar un monto que no ha trascendido para hacerse con los servicios del tercer máximo goleador de la historia del Barcelona, quien firmaría por tres temporadas con un contrato de 10 millones de euros por cada una de ellas.

La situación de Arturo Vidal parece estar más encaminada. El chileno renunciaría a su último año de contrato para irse libre al Inter de Antonio Conte, entrenador que lo conoce en su paso por la Juventus. The King firmaría por dos temporadas y tendría una ficha de 6,5 millones de euros por año.

La salida del ex Bayern Múnich esta prácticamente confirmada, y desde España informaron que se producirá entre el lunes o martes. El objetivo para el Barcelona, con su salida, será el de rebajar la masa salarial para reforzar la plantilla con la entrada de otro jugador de peso.