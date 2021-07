Cómo sigue la salud de Julián Weich, internado por coronavirus: “Está con máscara de oxígeno”

Compartir

El doctor Mario Fitz Maurice habló de cuadro del conductor que fue hospitalizado este miércoles, luego de realizarse una tomografía de tórax.

Julián Weich tiene coronavirus y se encuentra internado en una clínica. El conductor se resfrió y pensó que podría ser consecuencia de las temperaturas invernales a las que solía exponerse por andar en bicicleta. El miércoles pasado, notó que estos síntomas se volvían persistentes, decidió hisoparse y el resultado fue positivo.

En una entrevista con el ciclo Otra vez juntos, que conduce Maby Wells con Julián por Radio Uno (FM 103.1), el doctor Mario Fitz Maurice habló del cuadro de salud de su paciente: “Él dio positivo como todos saben. Tuvo una evolución algo tórpida porque persistió con fiebre al cuarto día. Normalmente la fiebre tiende a descender entre el cuarto y séptimo día. Ya cuando en el séptimo día no desciende, se prenden las alarmas. Hablé con él y le dije que me gustaría realizar una tomografía de tórax, justamente por su fiebre persistente”.

Este miércoles se realizó el estudio que mostró “el infiltrado típico de covid bilateral, periférico en ambos pulmones”, explicó el médico. Con este resultado, habló con Weich y le recomendó que se internara para estar mejor asistido. De esta manera, podían suministrarle la medicación en forma endovenosa y que tuviera oxígeno en caso de necesitarlo. El conductor aceptó el consejo del profesional y quedó internado desde ayer al mediodía.

“Él está bien, en un estado delicado, pero no está en terapia intensiva. Tiene una máscara de oxígeno, satura muy bien, los parámetros bioquímicos indican que es un covid leve, moderado. Cuando lo apuntás hacia lo moderado es que necesita la internación, pero no estamos parados en un covid severo o crítico”, señaló Fitz Maurice. Luego, agregó que esta tarde le darán un “medicamento que está indicado y demuestra ser muy efectivo en este tipo de pacientes, para que él pueda rápidamente mejorar y resolver su tema respiratorio”.

Además, destacó que a Julián solo le falta el aire cuando camina hacia el baño, por este motivo tiene la máscara de oxígeno que lo ayuda. Respecto a su estado de ánimo, el doctor aseguró: “Estuve ayer a la noche con él y de ánimo está muy bien, le manda saludos a todos. Hoy hablé a la mañana con él y me dijo que estaba mucho más tranquilo. Lo cual es lógico, ya después de seis días de aislamiento, acordarse de las pastillas y de esta sensación de aislamiento y mucha fiebre te deja un poco preocupado. Creo que la internación lo ayuda”. Maby reveló que se sorprendió cuando este jueves su compañero empezó a mandar mensajes en el chat del WhatsApp que comparte el equipo de trabajo.

El médico afirmó que el paciente ya no tiene fiebre, aunque admitió que todavía está preocupado porque “las determinaciones bioquímica están fuera del rango normal, pero no están altísimas como en los pacientes con covid severo o crítico”. Por último, explicó que tiene esperanzas de que siga evolucionando favorablemente: “Si seguimos así con un poco de fe y esperanza en el tratamiento médico en cuatro o cinco días Juli puede estar en la casa o probablemente tengamos que darle otra medicación y ver cómo evoluciona. Por el momento viene respondiendo bien”.

