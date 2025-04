Cómo sigue la salud de Sergio Lapegüe luego de ser internado por una neumonía bilateral

El conductor Sergio Lapegüe fue hospitalizado este lunes como consecuencia de una neumonía bilateral, lo que encendió señales de alerta tanto en el ambiente televisivo como entre su audiencia habitual. Su ausencia en el programa Lape Club Social, que se emite por América TV, despertó inquietud, rápidamente acompañada por versiones sobre su estado de salud. En ese contexto, su entorno inmediato ofreció precisiones a Teleshow respecto al avance de su cuadro.

Frente a ese escenario, su círculo íntimo aportó tranquilidad a este medio: en las últimas horas, los médicos decidieron retirarle el oxígeno de forma controlada para observar su respuesta. En caso de que la evolución se mantenga favorable, seguirá internado con tratamiento intravenoso, un procedimiento que, explicaron, suele tener efecto directo y rápido sobre los pulmones. El panorama, aseguran, es alentador.

Además, el conductor se encuentra en el Sanatorio Juncal de Temperley, el mismo establecimiento donde había sido hospitalizado en 2021, durante su internación más crítica por coronavirus. En aquel entonces, atravesó un cuadro severo que lo llevó a pasar varios días en terapia intensiva.

Según pudo saber este medio, Lapegüe arrastraba una tos persistente desde hacía aproximadamente tres semanas. En los días previos a su internación, comenzó a experimentar también episodios de fiebre. Pese a estos síntomas, mantuvo su agenda profesional intacta, participando como anfitrión en distintos eventos y espectáculos durante tres fines de semana consecutivos, lo que habría agravado su cuadro.

Tras un viaje a la provincia del Chaco, donde formó parte de un encuentro en Paso de la Patria, el periodista comenzó a sentirse visiblemente desmejorado. Al regresar a Buenos Aires, fue directamente del aeropuerto a una clínica, afectado por serias dificultades respiratorias. Esta situación generó particular preocupación en su entorno, ya que Lapegüe padece asma. En el centro médico, los profesionales confirmaron el diagnóstico: neumonía bilateral. A poco tiempo de su ingreso a la clínica, según la devolución de sus médicos, se encontraba clínicamente estable y con buena respuesta al tratamiento.

En paralelo, su esposa Silvia, más conocida como Bochi, compartió a través de Instagram un video que lo muestra en medio de una nebulización. “Acá está, haciéndose una nebulización, con medicación. Mejorando un poco, para que no lo extrañen. Tiene una neumonía, ya se va a recuperar y va a volver a trabajar. Él está bien, mejorándose”, expresó en el mensaje grabado por ella misma, con un tono sereno.

Por su parte, Lapegüe eligió tomarse el mal momento con cierta ironía. “A mí me gusta venir al hospital todos los años, una neumonía está bien. Todo bien. Y quiero ir a casa a comer tu comida. Gracias a todos por los mensajes, estoy bien”, afirmó en el mismo registro, con una sonrisa contenida y visible esfuerzo físico.

En 2021, el presentador sufrió un episodio grave tras contagiarse de coronavirus, lo que derivó en una internación prolongada. Su cuadro se complicó rápidamente debido al asma que padece, y debió ser trasladado a terapia intensiva. En ese momento recibió tratamiento con plasma, oxígeno constante y Helmet, un casco especializado que lo ayudaba a respirar. A raíz de su cuadro, estuvo 21 días hospitalizado y, según él mismo contó después, estuvo al borde de la muerte.

“La pasé muy mal, con mucha angustia. Fue tocar fondo. Mi familia me tiraba buena onda, pero cuando volví me confesaron que pensaron en la muerte”, recordó. “Recibían mensajes del médico que decían ‘estamos levantando el nivel de oxígeno’, ‘estamos tratando de sacarlo’… Yo en un momento creí que volvía a casa con oxígeno, que nunca iba a volver a respirar como siempre”.

Hoy, el escenario es otro. Aunque el cuadro no deja de ser delicado, todo indican que Sergio mantiene una buena evolución clínica. Su entorno está expectante, y el conductor, como siempre, se aferra a su optimismo