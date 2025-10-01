Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego de que le retiraran la respiración asistida

Desde el 12 de septiembre, Thiago Medina se encuentra internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente con la moto. Desde ese momento las redes sociales de la familia y de Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, se convirtieron en el lugar de comunicación por excelencia, allí dan actualizaciones de la salud del exparticipante de Gran Hermano (Telefe) y piden cadenas de oraciones.

Durante la tarde del martes, Camila Deniz, conocida como Camilota y también exparticipante de Cuestión de Peso, llevó tranquilidad y esperanza a los seguidores del entorno familiar. Luego de que se informara que a Thiago le habían quitado la respiración mecánica, compartió novedades alentadoras: “Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”. Además, detalló: “Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros”.

Camilota finalizó su mensaje, como en cada actualización sobre la salud de Thiago, con un pedido colectivo y un reconocimiento a quienes están cerca en el proceso: “Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”. La publicación fue recibida con muestras de apoyo y esperanza por todos aquellos que siguen de cerca su evolución y la lucha diaria por su recuperación.

El día lunes Daniela no pudo contener la emoción al recibir la noticia de la mejoría en la salud del papá de sus dos hijas. Celis agradeció públicamente el trabajo de los enfermeros y de todo el equipo del hospital, y destacó el apoyo recibido:“Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”.

La emoción de Dani se hizo evidente al relatar el reencuentro con Medina. Compartió un video en el que expresó la felicidad de poder verlo, hablarle y mirarlo a los ojos, y agradeció a quienes la acompañan en este proceso. Subrayó que la recuperación será prolongada y que pueden presentarse altibajos, pero insistió en la importancia de mantener la fe y la esperanza hasta que Medina reciba el alta hospitalaria.“Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe, las esperanzas y las oraciones no pueden faltar hasta que pueda salir del hospital”, manifestó la joven.

En cuanto al estado actual deThiago, Pestañela detalló que, aunque solo puede escuchar y reaccionar, su respuesta al verla fue inmediata y significativa.“Por supuesto, lo primero que hizo fue preguntarme por Aimé y Laia. ‘¿Y las nenas?’, me dijo”, relató Celis sobre la reacción del joven al enterarse del estado de sus hijas, quienes lo esperan desde hace semanas. Además, informó que el exparticipante de Gran Hermano deberá someterse nuevamente a una intervención quirúrgica, lo que prolonga el proceso de recuperación.

Por otro lado, Camilota también se mostró emocionada, la joven habló en vivo en el programa de El Trece. “Me volvió el alma al cuerpo, así que nada, feliz”, fueron las primeras palabras de Camila frente a las cámaras del programa, dejando ver en su rostro la mezcla de alivio y felicidad que invadía su día. “De a poquito mi hermano abrió los ojos y está sin el aparato ese”, contó, sin poder reprimir las lágrimas, refiriéndose al respirador que mantenía a su hermano, Thiago Medina, en una lucha silenciosa por su recuperación.

Daniela Celis sobre

la salud de Thiago

El anuncio llegó como “una verdadera alegría” para quienes conocen de cerca la historia de la familia. No ocultó el impacto de ese reencuentro tan esperado:“Está hablando”, reveló, sorprendida y agradecida, mientras recordaba ese instante tan simple y profundo en el que su hermano, apenas consciente, le pedía: “¿Me das un beso?”.Ella, todavía emocionada, confesó:“Le tuve que dar un beso en el brazo”, reviviendo el momento único en el que los lazos de hermandad se hacen aún más fuertes ante las adversidades.