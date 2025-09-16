Cómo sigue Thiago Medina: el nuevo parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano

Son horas difíciles para Thiago Medina y su familia. El exparticipante de Gran Hermano, de 22 años, permanece ingresado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, con pronóstico reservado. En ese contexto, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado este lunes 15 de septiembre a las 18 horas actualizando la información sobre su salud.

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, indicaron desde la institución. “Se encuentra estable y con pronóstico reservado”, agregaron, mientras el joven sigue luchando por su vida, acompañado de cerca por su expareja, Daniela Celis, como por sus hermanos, en especial por Camila Deniz, su hermano mayor, más conocida como Camilota, por su participación en Cuestión de peso.

Esta mañana, desde un parte médico oficial a las 9 de la mañana indicaron que “el paciente se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado” y que “en las próximas horas, está prevista una evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta”.

Una reciente publicación en redes sociales de Daniela Celis permitió ver el mensaje de ánimo enviado por sus hijas mellizas, Laia y Aimé, a su padre, tras el grave accidente de tránsito que tuvo. En una de las imágenes compartidas por la influencer en sus historias de Instagram, las huellas de las manos de las niñas, plasmadas con témpera y acompañadas por la dedicatoria en mayúsculas “¡Vos podés, papá! Te amamos mucho”, reflejaron el fuerte sostén emocional que recibe Medina en momentos de incertidumbre.

El componente espiritual también estuvo presente en la publicación, donde un rosario y varias velas encendidas acompañaron la escena, dando cuenta de que la fe mantiene su papel central dentro del círculo familiar en este difícil periodo. La relevancia de la oración y la esperanza quedó plasmada en las palabras de Pestañela, quien incluyó la imagen de una foto familiar enmarcada y, junto a una vela, redactó: “La luz de cada vela que prendo es ENORME. Thiago está recibiendo cada oración y las fuerzas que le envían y yo se las agradezco a cada uno. Necesitamos seguir orando, con fe vamos a lograr su evolución”.

En la mañana, después de las 11 horas, Daniela y Romina Uhrig, su excompañera en el reality show, ambas llegaron al nosocomio, evitado inicialmente entablar contacto directo con la prensa. Sin embargo, momentos más tarde, Daniela accedió a dar un mensaje dirigido principalmente a quienes siguen de cerca la difícil situación familiar.

“Fui a llevar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más, luego la familia de Thiago les va a decir algo. Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”, manifestó Daniela, quebrada por la emoción, mientras se alejaba del hospital junto a Uhrig.

En cuanto a la manera en que están afrontando el trance, Celis enfatizó ante los medios: “Estamos todos unidos”. Por su parte, la actitud de Romina Uhrig no pasó desapercibida, optando por el silencio y limitándose a brindar acompañamiento a su amiga en todo momento. Daniela, profundamente afectada, intentó esquivar el asedio mediático afirmando con voz baja: “No puedo hablar, por favor”, dirigiéndose a los cronistas que buscaban novedades sobre la salud de Thiago.

Cuando subía por las escaleras, la ansiedad y la incertidumbre quedaron en evidencia en una de las pocas frases que logró articular: “Yo también quiero saber”, expresó, reflejando la espera permanente, a la par de familiares y seguidores, de un parte médico que arroje claridad en torno al estado de salud de Thiago.