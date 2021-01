Compartir

Al Gobierno de la provincia me gustaría preguntarle cómo pretende que paguemos nuestras cuestas y servicios si no podemos trabajar; desde hace tiempo los trabajadores independientes venimos haciendo malabares, pero la situación no da para más. Es indignante que nos digan “quédense en sus casas”, pero si nos quedamos no comemos.

