Como ya no pueden pagar alquiler, armaron un asentamiento y reclaman la entrega de módulos

Un grupo de 20 familias, principalmente de madres solteras, armó un asentamiento en un sector de ladrillería del barrio San Antonio debido a que ya no pueden afrontar el pago de un alquiler, teniendo en cuenta que muchas de ellas se quedaron sin trabajo por la pandemia. En el lugar donde la conexión eléctrica es precaria, donde no hay baño y deben acarrear agua, abundan los mosquitos, las arañas y víboras lo que se suma al peligro de que algún niño caiga a un pisadero. Las familias mantienen la esperanza de que lo más pronto posible les brinden una solución y poder pasar la Navidad en sus propias casas.

En ese sentido el Grupo de Medios TVO se acercó hasta el lugar y dialogó con algunas de las personas que residen allí en condiciones extremas de vulnerabilidad.

“Acá somos 20 familias y cada una tenemos chicos de dos años para arriba, nosotras llegamos acá porque no tenemos donde ir a vivir, arriba de nuestras madres no podemos estar porque ellas apenas están con más criaturas, ya tenemos que salir de arriba de ellas, tenemos nuestros hijos, nuestra familia y tenemos que empezar aparte, llegamos a este asentamiento para que nos den una casa, acá sufrimos tormentas, pasamos hambre, pero sufriendo se consigue lo que uno quiere”, dijo una de las habitantes del lugar.

Asimismo aseguró que no es la primera vez que se encuentra viviendo en un lugar tan precario, “hace un tiempo estuve en la plaza de Lote 111 donde hicimos un acampe para pedir los módulos pero solo le dieron a algunos, a nosotras nos corrieron de ahí y yo por mis hijos salí de ahí porque decían que nos iba a sacar Minoridad, nos asustan con eso, después atrás del cementerio había otro asentamiento donde estuve pero se sufría mucho y yo con mis criaturas no aguanté, ahora estoy en la misma situación soportando esto”.

De la misma forma Malena, otra joven del lugar contó que “los adultos somos 19, después las criaturas deben ser unas 30, acá estar no se puede más y cuesta mucho llegar porque el camino es feo, algunos cayeron en el pisadero, también hay víboras, arañas, tenemos que estar atentas por las criaturas, acá hay pozos de agua y es un peligro”.

Asimismo dijo que desde hace 4 años inició los trámites para que le otorguen un módulo, pero hasta el momento no tuvo respuestas, “tengo mi tirilla, pero nunca me dijeron nada entonces vine acá donde estoy aguantando”.

Contó en ese sentido que como en el grupo hay muchos niños, a veces se juntan y hacen una olla de almuerzo para todos o también una merienda, “nos ayudamos entre todos, estamos juntos todos los días, no nos queda otra, algunas tienen trabajo, otras estamos desocupadas y por eso estamos así, acá hay luz pero se corta mucho, es precario todo, agua no hay y tenemos que acarrear de la otra punta, sombra tampoco tenemos por eso nos ubicamos debajo de un árbol al menos cuando hace más calor”.

Otra mujer contó que “mi situación es complicadísima, vine porque no me alcanzaba para alquilar, ahora estoy embarazada y tengo un hijo de 2 años, vinimos acá porque no teníamos otra salida, dónde ir y la verdad es que no alcanza, lo que necesito es que me ayude alguien a tener una casa, soy madre soltera y no puedo, no me alcanza, apenas para comer tengo”.

Respecto a cómo hizo los días de lluvia, señaló que “estuve en mi casita, me llovió adentro, la casita está llena de barro, se mojaron mis cosas, mi colchón, nadie me vino a ayudar, yo sola me acomodé como pude en un lugar que no llovía y ahí fui con mi hijo, encima es peligrosa la electricidad porque todo es precario, no dejaba de gotear donde tengo los enchufes, casi se hizo un cortocircuito pero por suerte arreglaron, nadie nos vino a dar una solución, tuvimos que pasar así bajo el agua”.

Manifestó además que la preocupación de ellos radica en la gran cantidad de pisaderos que hay en el lugar por tratarse de zona de ladrilleros. “Hace poco cayó un nene de dos años, el barro ya lo estaba chupando, si no era por una señora iba a quedar trabado ahí, la señora se dio cuenta y lo llegaron a sacar, es muy peligroso además hay muchos bichos, víboras, mosquitos, arañas, hay que tener cuidado por todo, queremos una solución, una respuesta, se sufre mucho al vivir así sobre todo las criaturas, nosotros aguantamos porque somos grandes pero ellos no, hay muchos chicos, queremos que nos den una respuesta, que llegue a alguien que nos pueda solucionar, mi nena tiene dos años y estoy cansada de que viva sufriendo, está comida por mosquitos, por hormigas, tengo miedo de que un día de estos la pique una víbora, ya no aguanto estar acá, somos muchas mamás con nuestros hijos y necesitamos una respuesta para todas”, dijo entre lágrimas.

Las familias continúan viviendo en el sector en casillas precarias armadas con hule, cartón, pedazos de chapas, de maderas, de piletas de lona y cualquier cosa que encuentren y que los ayude a protegerse del exterior. La vulnerabilidad de los niños que habitan en la zona es muy alta por los pisaderos, los bichos y las malas conexiones eléctricas que se suman a la mala alimentación y al consumo de agua que es acarreada en baldes.

