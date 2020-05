Compartiendo la cuarentena con Daniel Osvaldo, Jimena Barón admitió: “Me quedan pocas excusas para no tener sexo”

Compartir

Jimena Barón y Daniel Osvaldo están conviviendo en la casa del jugador de Banfield junto al pequeño Morrison en medio de la cuarentena obligatoria. Por pedido de su hijo, la cantante aceptó quedarse en la vivienda de su ex pareja por unos días. De esta manera, los papás de Momo hicieron borrón y cuenta nueva, y dejaron las peleas y los enfrentamientos en el olvido.

La cantante celebró su cumpleaños número 33 en medio del aislamiento, junto con su hijo y su ex. En Instagram, les contó a sus seguidores algunos detalles de este particular festejo en el que comieron, tuvieron un show de trap de su hijo de 6 años, disfrutaron de un inolvidable amanecer e incluso bailaron hasta las 9 de la mañana. “El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien”, contó la artista.

Por las publicaciones en las redes sociales de ambos, la convivencia entre la intérprete de La Cobra y su ex pareja marcha bien. Incluso surgieron fuertes rumores de una posible reconciliación. Y si bien están compartiendo el mismo techo, Jimena se encargó de aclarar que duermen en cuartos separados. “Esto es convivencia parental, che”, respondió cuando una usuaria le consultó si había tenido sexo con el padre de su hijo.

Pero con el paso de los días, la actriz parecería que está cambiando su posición y cada vez se muestra más cerca de Osvaldo. Primero, publicó unos videos en los que dejaba en evidencia que todavía sentía atracción por Daniel y, por ejemplo, se retaba a sí misma para no mirarlo cuando él estaba sin camiseta caminando por el patio.

Luego, realizó un Instagram Live con Lizardo Ponce en el que jugaron al tutti frutti. A diferencia del juego tradicional, elegían categorías poco convencionales que les sugerían las personas que estaban siguiendo la transmisión en vivo. “Acá la gente dice excusas para no coger”, dijo el influencer a Jimena. Entre risas, la actriz le respondió con total sinceridad: “A mí me quedan pocas excusas”.

Como prenda por haber sido vencida por Lizardo, Jimena tuvo la misión de traer a Daniel y mostrarlo frente a la cámara. Y sin dudarlo, la artista cumplió con su palabra. “¡Ay, toda la familia!”, manifestó ella con humor, y luego los tres se despidieron porque tenían que cenar. Cada vez, ambos dan señales de que podrían darse una nueva oportunidad, porque como dice el refrán: “Donde hubo fuego, cenizas quedan”.

Cabe recordar que Barón y Osvaldo fueron pareja durante cuatro años. Durante esa etapa vivieron en Italia, donde nació Momo, y en la Argentina. En Buenos Aires, se separaron en medio de denuncias públicas por violencia verbal.