Compartieron chocolatada con estudiantes en la Facultad de Humanidades

Durante el transcurso de la mañana de este jueves 28, estudiantes del segundo año del Profesorado en Historia, que se dicta en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa (FH-UNaF) compartieron una chocolatada con alumnos de la unidad académica.

Maximiliano Portillo, presidente del centro de estudiantes LíneAzul de la facultad, informó que “este evento, que surgió de un grupo de alumnos que pertenecen al centro de estudiantes, forma parte del programa ‘Desayuná en la UNaF’, que desarrollamos desde hace dos años”.

“Desde la próxima semana estaremos sirviendo los desayunos los días lunes a miércoles, mientras que los jueves y viernes serviremos meriendas por la tarde”.

Portillo dijo además, que “septiembre es el mes del estudiante, por lo que tenemos varias actividades programadas. Por eso, recomendamos a los chicos que nos sigan en nuestras redes sociales, donde estaremos comunicando las novedades con respecto a los eventos que llevaremos a cabo”.