«Compostaje y lombricultura: ¿cómo podemos reducir nuestra huella en el mundo?»

Este ciclo de charlas-talleres, que comenzó el pasado 22 de noviembre, forma parte de las actividades programadas y financiadas por el Programa de Voluntariado Universitario-Convocatoria 2022-“Malvinas Argentinas” de la Secretaría de Políticas Universitarias titulado “Lombricarios barriales”. El mismo fue aprobado para su financiación bajo resolución N°: RESOL-2023-418-APN-SECPU#ME y RESOL-2023-453-APN-SECPU#ME.

El programa es dirigido por la doctora Cecilia Juárez del Centro de Ecología y Biodiversidad del Chaco Argentino (CEBiCA) de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

El objetivo de los talleres es que mediante la concientización y el conocimiento se reduzca y recicle la basura orgánica que se genera diariamente (domiciliaria, comercial o institucionales) y que la práctica de la lombricultura se instaure en la sociedad no solo para reducir volúmenes de basura que van a los basurales sino como una práctica rentable para aquellos que la desarrollan.

El CEBICA cuenta con un área de lombricario, que procesa a pequeña escala basura orgánica y la transforma en lombricompuestos para uso institucional en el área de forestales nativas o para distribución particular. Cuentan con núcleos de lombrices californianas, humus orgánico y lixiviado líquido que son resultados del proceso de transformación de la basura por las lombrices y que sirven como abono y fertilizantes orgánicos para huertas, jardines, suelo en general.

Este programa cuenta con la participación de estudiantes de todas las carreras de la UNaF, especialmente de la Ingeniería Zootecnista e Ingeniería Forestal. También participan docentes-investigadores de ambas carreras y docentes y no docentes del Centro Tecnológico de la Madera, cuya función es el reciclado de pallets de madera para transformarlos en composteras domiciliarias.

Todos los trabajos realizados cuentan con la participación voluntaria de los estudiantes que no solo obtienen conocimientos desde lo teórico sino también desde la práctica como así también de la apertura a la comunidad en general.

El ciclo de charlas fue declarado de interés académico por la Universidad Nacional de Formosa, la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Facultad de Recursos Naturales (Resolución FRN 319/24).

En su apertura contó con la visita del rector de la UNaF, profesor especialista Augusto Parmetler, el vicerrector, doctor Emilio Grippaldi; y autoridades como el secretario general académico, Prof. Alberto Barboza; el secretario de Extensión y Asuntos Estudiantiles, Rodrigo Galarza; el secretario académico de la FRN, ingeniero zootecnista Martín Garavaglia; y directores de carrera de ambas ingenierías.