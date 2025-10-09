«Compramos pesos»: cómo fue la intervención del Tesoro de EEUU en el mercado de cambios

El Mercado Libre de Cambios tuvo ayer un episodio inusual dentro de su convulsionada trayectoria. El Tesoro de EEUU intervino en forma directa mediante la ejecución de órdenes para vender dólares y quedarse con pesos. Aunque suene extraño, el gobierno de Donald Trump operó para “atesorar” la moneda argentina.

“La Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya unánimemente a la Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo EEUU puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos“, posteó el secretario del Tesoro Scott Bessent en la red social X.

El mensaje de Bessent confirmó además la concreción del swap por USD 20.000 millones, sobre el cual no brindó otros detalles. Pero se trata de operaciones separadas: según pudo saber Infobae, la intervención de hoy no está vinculada al swap, sino que se trata de una simple venta de dólares por la cual el Tesoro recibirá pesos. Intervención pura y dura, tal como viene haciendo en las últimas semanas el Tesoro argentino.