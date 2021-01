Compró dólares por internet y resultó que eran falsos

Compartir

Un vecino del barrio Urunday de esta ciudad compró US$ 200 dólares por internet y posteriormente pudo establecer que los billetes eran apócrifos sin poder comunicarse con el vendedor para reclamar. El damnificado realizó la denuncia en la sede policial procediéndose al secuestro de los billetes iniciándose la investigación por el delito de Estafa.

La intervención policial tuvo lugar días atrás cuando un vecino de esta ciudad denunció ante las autoridades que el 1° de este mes había solicitado a través de un grupo de compras y ventas de internet la suma de US$ 200 dólares que le fueron enviados a su domicilio a través de un delivery entregando la suma de $ 30.000 en efectivo a cambio.

Trascurrido los días el damnificado se dio cuenta que la moneda extranjera adquirida era apócrifa, intentando primeramente reclamar al vendedor pero la persona ya no contestaba los mensajes ni recibía las llamadas, situación por la cual se acercó hasta la dependencia policial de la Sección Motorizada “Alacrán” donde denunció, iniciándose las actuaciones procediéndose al secuestro de los billetes con la colaboración de los peritos de la Policía Científica remitiendo todo a la Comisaría Seccional Cuarta para el diligenciamiento de la causa que se lleva adelante por el delito de “Estafa”.

A veces por simple comodidad de quienes frecuentan diferentes grupos de compras y ventas por internet, o por conveniencia económica las personas pueden caer en la tentación de realizar operaciones con moneda extranjera sin conocer las medidas de seguridad del billete, adquiriendo por su atractivo precio pero cayendo en estafas. Por tal motivo desde la institución recomiendan a los interesados en esta moneda adquirirlas casas Bancarias o de Cambio habilitas para su seguridad.

