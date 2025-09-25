Compromiso de Varios Sectores enEstrategias de Prevención del Suicidio



EL COLORADO. En la comunidad de El Colorado se creó un espacio de diálogo abierto a través de una charla llevada a cabo en la Casa de la Solidaridad, donde estuvo como disertante la Lic. en Psicología, Karen Becla, del Hospital de El Colorado “Dr. Santiago Opizzo”.

La profesional reconoció que “es un tema muy sensible para trabajarlo y abordarlo, tanto como muy importante que en el ámbito local y provincial se viene abordando y considerando muy en cuenta. También es importante que sea un tema visible, para tenerlo en cuenta y trabajarlo”.

Reconoció que muchas veces se presentó como un tema tabú, por temor o desconocimiento. La profesional sugirió que muchas veces sirve estar cerca, que preguntemos ¿cómo estás? O ¿te puedo ayudar en algo? ¿de verdad estás bien?”. En otros casos cabe preguntar al otro ¿cómo te va en la escuela?

La profesional valora la creación de espacios de escucha, de comprensión y de acompañamiento, sobre todo en la adolescencia, pero sin emitir juicios.

Reconocen que en los nuevos tiempos las pantallas han ganado los espacios que antes era el de charlar, donde los jóvenes se abrían de corazón y ponían en palabras lo que a cada uno le pasaba.