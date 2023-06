Comunicaciones festejó sus 66 años con un gran encuentro de minibasquet

Comunicaciones de Mercedes celebró su aniversario número 66, cumplido el 20 de junio, con un Encuentro de Minibásquet que se desarrolló el sábado en el estadio principal, el microestadio y la cancha auxiliar al aire libre.

Numerosas delegaciones participaron de este encuentro que comenzó en horas de la mañana y se cerró pasadas las 17 horas con un acto que sirvió para entregar los reconocimientos. Tomaron parte de este evento deportivo, AMAD, AGDA, Juventud Unida, Unión y el Instituto San Martín de Goya, Barraca de Paso de los Libres, Normal de Perugorría, Barrio Nuevo (Monte Caseros), Belgrano, Recreativo y San Martín de Curuzú Cuatiá, Football de Esquina, Atlético Mercedes y Comunicaciones.

Durante toda la jornada los chicos compartieron los encuentros en las diferentes canchas armadas para la oportunidad. Se jugaron más de 70 partidos en una jornada que fue calurosa y húmeda pero que no conspiró para que los chicos y chicas pudiesen disfrutar del básquet. Cerca de las 16:30 hs se realizó la ceremonia de cierre. Allí desfilaron las diferentes delegaciones y se realizaron sorteos de pelotas y camisetas entre los participantes. También se les entregó un presente a todos los entrenadores que llegaron para participar.

El Presidente del Club Hugo Sánchez fue el encargado de hablar y remarcó entre otras cosas “espero que hayan disfrutado de este Encuentro y espero que nos volvamos a encontrar el año que viene. Yo quiero agradecer a los “profes” que han hecho un trabajo muy bueno con los chicos. Todo lo que ustedes ven y que se ha logrado ha sido hecho por los padres, principalmente por las madres. De estos eventos podemos sacar de que la unidad hace que se logren cosas imposibles. Estas madres están trabajando hace bastante tiempo para lograr este Encuentro. Yo como Presidente y la Comisión estamos sumamente agradecidos porque son un ejemplo para todos nosotros”.

Luego Facundo Giorgi, jugador del plantel de Liga Nacional de Comunicaciones quien felicitó a todos los protagonistas del Encuentro, “a los chicos y profes que vivieron un dia hermoso donde se sintió la amistad y la manera de disfrutar de todos que hicieron que este día haya sido inolvidable”. Más tarde recordó sus tiempos de pequeño “vivir este día me hizo recordar cuando tenía la edad de estos guríses y la verdad que fueron años muy felices donde disfrutaba el día a día de compartir con mis amigos el jugar al básquet sin responsabilidades así que aférrense a estos recuerdos porque van a ser para toda la vida y cuando sean más grande los van a extrañar así que cada vez que vayan a un torneo disfrútenlo y hagan amistades no solo con los compañeros de su equipo sino con los de las otras delegaciones como se vio hoy”.

Por último Mariano Otaduy, coordinador del Torneo agradeció a especialmente a los profesores de las delegaciones que llegaron a Mercedes. “Sabemos lo que cuesta un viaje hoy en día y pidió un aplauso para los profes que se trabajan día a día por el deporte transmitiendo los valores para que sus alumnos sean buenas personas”.

El “Yacaré” mascota de Comu y el profe Otaduy junto a los chicos le cantaron el feliz cumpleaños a Leo Messi y al Club Comunicaciones y las madres de la Comisión organizadora del Encuentro fueron las encargadas de entregar los premios a las diferentes delegaciones que tras el cierre regresaron a sus respectivas ciudades muy alegres por haber compartido una gran jornada deportiva.

Relacionado