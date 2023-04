Comunicado de la Secretaría de Gerencia y Desarrollo de la UNaF

A raíz de las consultas realizadas por agentes no docentes sobre la liquidación de haberes del mes de Febrero/2023, la Dirección de Liquidación de Haberes de la Secretaria de Gerencia y Desarrollo de la UNaF informa que los sueldos básicos registrados y liquidados a través del Sistema de Gestión de Recursos Humanos SIU MAPUCHE, se efectúan con los instructivos de liquidación de haberes remitidos por la Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria de la Secretaria de Políticas Universitarias y siguiendo las pautas establecidas por el Convenio Colectivo No Docente 366/06. No así, por información no oficial como grillas, planillas, etc. publicadas por otros entes.

Dicha aclaración se efectúa por la circulación de la una grilla donde expone los valores que refieren a un sueldo básico de referencia para el mes de Febrero/2023. Este básico, como bien lo dice el título en grilla, se considera de referencia para determinar en cuanto finalizó el cierre de paritarias 2022 y para el cálculo del incremento de Marzo/2023 (que contienen 2,8% del cierre de paritaria +16%).

Ante cualquier duda que pueda surgir sobre sus recibos o cálculos de los conceptos liquidados, pueden dirigirse a la Dirección General de Recursos Humanos, sitio en Julio A. Roca 1935.

Instructivo para la liquidación de los salarios del personal no docente de las universidades nacionales – febrero 2023: