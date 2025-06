Comunicado: «El PJ Formosa repudia la proscripción de Cristina Fernández»

El Partido Justicialista Distrito Formosa, a través de su presidente, Gildo Insfrán, repudió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, considerándolo “un hecho de máxima gravedad institucional, porque pone en jaque la soberanía popular”.

En el comunicado sostiene que “a pocas horas de recordar los 69 años de los fusilamientos de José León Suarez, en los que compañeros cayeron ante las balas asesinas de la Revolución Fusiladora, un hecho anunciado días antes por los medios hegemónicos de comunicación y festejado con anticipación por los sectores antipopulares, nos vuelve a poner, como peronistas, ante la exclusión política”.

Asimismo, resaltan que “el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que confirma la condena de la dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lejos de ser un acto imparcial en un proceso judicial, es un acto político llevado adelante por quienes fueron integrantes de la mesa judicial de la derecha argentina”.

Y aseguran que “este es un hecho de máxima gravedad institucional, porque pone en jaque la soberanía popular sobre la cual se asienta la República y la convivencia democrática”.

“Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, por imperativo constitucional”, remarcan y subrayan que “la proscripción de la presidenta del principal partido opositor (PJ) en tiempos de definiciones electorales constituye un ataque a la democracia que no admite el silencio de ningún espacio político del país”.

En este sentido, se manifiesta que “esta manipulación política-judicial no se funda en el derecho, sino que es reflejo del odio histórico de los poderosos de la Argentina frente a cualquier expresión política en favor del pueblo”.

Además, en el comunicado indican que “es un nuevo intento de exterminar al peronismo, pero no es el único; no podemos olvidar, en esta renovada persecución, la ilegal detención sin orden judicial del compañero Juan Grabois días atrás”.

Por eso, consideran que “fiel a sus principios y convicciones, el Partido Justicialista Distrito Formosa, se opone por responsabilidad histórica y compromiso con el pueblo, a esta nueva agresión brutal de la antipatria”.

Y señalan que “fracasarán en su accionar antidemocrático y antipopular”, destacando que “el peronismo saldrá fortalecido y unido, venciendo sobre la oscuridad que nuevamente se ciñe sobre la Patria”.

Al concluir, convocaron “en paz a todos los argentinos y argentinas a luchar para recuperar la soberanía de la voluntad popular vulnerada y para dejar atrás esta Argentina de persecución, proscripción política, hambre y endeudamiento al que nos quieren someter”.

“El amor vence al odio. Siempre”, finaliza el documento.