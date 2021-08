Comunidad Laguna Gobernador: originarios cortan ruta en reclamo de trabajo para jóvenes que son docentes y enfermeros

Compartir

Desde el lunes un grupo de originarios lleva adelante un corte sobre la ruta 1, en reclamo de trabajo para los jóvenes de la Comunidad Laguna Gobernador (Jurisdicción de Misión Laishí), quienes son docentes y enfermeros y no pueden obtener trabajo en la zona. El bloqueo es total y solo abren el paso cada dos horas, por el lapso de 30 minutos.

Heriberto Miranda, presidente de la Comunidad Laguna Gobernador, dijo al Grupo de Medios TVO que “vamos a seguir hasta que tengamos una respuesta por parte del gobierno”.

“Lo que exigimos es que se respete a las comunidades, porque acá no se respeta a nuestros jóvenes, se prioriza a gente que viene de otro lado. Queremos que se le dé la posibilidad y se los integre a nuestros hermanos originarios porque tenemos jóvenes que son maestros o enfermeros y no consiguen trabajo porque no los contrata”, dijo y consideró que el reclamo es muy “justo”.

Otro pedido que los motiva a salir a la ruta es que no estarían recibiendo la ayuda de programas nacionales “ya que nuestros jóvenes no tienen la posibilidad de integrar alguna cooperativa o programa de trabajo”.

