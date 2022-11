Con 1.500 productos y precios constantes por 120 días, el Gobierno lanza Precios Justos; expectativa de consumidores

Compartir

El acuerdo abarca a 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en el país y tiene como objetivo «lograr la estabilidad de los precios de productos esenciales que consumen los hogares argentinos».

El Gobierno dio a conocer este jueves las principales características del programa Precios Justos, que lanzará el viernes y abarcará a 1.500 productos elaborados por un centenar de empresas por un término de 120 días.

El programa abarcará a todo el país y desde el Ministerio de Economía aclararon que no se trata de un congelamiento de precios sino de «un acuerdo voluntario entre el Estado, empresas de consumo masivo, cámaras mayoristas y supermercados».

Con el objetivo de «lograr la estabilidad de los precios de productos esenciales que consumen los hogares argentinos», Precios Justos aspira a mantener constantes los precios de 1.500 productos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza, de acuerdo con la explicación oficial. El acuerdo establece que «los productos que se mantendrán con precios fijos ingresan en el programa a un precio hasta un 4% superior al promedio registrado durante octubre de 2022 y se mantendrán estables los próximos 120 días».

Mientras que «el resto de los productos que comercializan las empresas que se suman al programa tendrán una pauta de aumento mensual de hasta el 4% para los mismos 120 días en el precio de venta a los supermercados y mayoristas».

«A su vez, el Estado otorga garantía y certidumbre en el proceso de importación de bienes intermedios, bienes terminados que son parte de la cadena de valor e insumos para las empresas que se comprometen en este acuerdo de precios», indicaron a Télam fuentes oficiales.

Del acuerdo participan alrededor de cien empresas, que representan el 86% del consumo masivo en el país y entre las que se destacan Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías, entre otras. «Además, los supermercados podrán abastecer con productos de marcas propias», se indicó.

Los interesados podrán consultar los productos y cadenas comerciales adheridas al programa ingresando aquí a partir de este viernes o bien a través de una aplicación por celular, disponible en Android e IOS, además de dos chatbots para el canal minorista (+54 9 11 2879 0887) y mayorista (+54 9 11 2524 4728).

En el marco de los operativos de fiscalización para corroborar el cumplimiento de los acuerdos nacionales, la Secretaría de Comercio firmará convenios con intendentes e intendentas para fortalecer los monitoreos, de modo tal de ampliar la dotación de fiscalizadores en todo el país.

La Secretaría dará a las municipalidades «las pautas técnicas y las capacitaciones necesarias para la realización de las inspecciones y luego el proceso de sanción se realizará a través de los mecanismos habituales que lleva adelante la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores», aclaró la repartición dirigida por Matías Tombolini.

Los acuerdos «se replicarán con distintos municipios de todo el país para reforzar el carácter federal de la medida» y a su vez, Comercio precisó que «transferirá a la autoridad local correspondiente el 25% de lo recaudado por multas realizadas en cada distrito».

A los efectos de garantizar el cumplimiento de la pauta de precios acordada, la Secretaría continuará monitoreando de manera diaria la variación de precios a través del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).

Dias atrás, la Secretaria de Comercio se reúnio con directivos de los mayores fabricantes de artículos de consumo masivo para trabajar en un acuerdo para mantener fijos los precios de entre 1.200 y 1.500 productos, como alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, confirmaron a Télam fuentes oficiales.

El objetivo del programa Precios Justos -como se lo denominó extraoficialmente- es que sea de al menos 120 días, de modo de dar una mayor certidumbre de precios para afrontar los próximos meses y profundizar el esquema que actualmente otorga el programa de Precios Cuidados.

Según explicaron fuentes de la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini, se trata de «una medida excepcional» pero, en ningún caso, se trata de un congelamiento, ya que no es una imposición de un precio fijo, sino de «un acuerdo voluntario con los empresarios».

Al respecto, el ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que «los congelamientos dictados por la idea de que la fuerza del Estado alcanza no creo que funcionen», aunque se mostró a favor de «un acuerdo no sólo de mes a mes como con Precios Cuidados, sino de más largo plazo, que le dé varios meses de certidumbre al consumidor».

