Con 5% de aumento, inicia hoy el cronograma de pagos de haberes a estatales pasivos

Hoy se pondrá en marcha el cronograma de pagos de la Administración Pública Provincial de los haberes del mes de agosto, que incluyen el incremento del 5% anunciado mediante decreto por el gobernador Gildo Insfrán.

En primer lugar, el cobro de los agentes pasivos, con el 5% de aumento, inicia este sábado 29 de agosto, con la acreditación de los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

El domingo 30, percibirán sus salarios, quienes cuenten con el DNI finalizado en 4, 5 y 6; y el lunes 31 de agosto, finaliza con el pago a los documentos terminados en 7, 8 y 9.

Por su parte, los trabajadores estatales activos cobrarán sus haberes con el 5% de aumento y en retroactivo, desde el martes 1º de septiembre, que les corresponde a los DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3.

Continúa el miércoles 2, con los documentos terminados en 4, 5 y 6; y concluye el jueves 3 de septiembre, con los DNI finalizados en 7, 8 y 9.

“Hay un 5% del mes pasado, que el decreto del gobernador Insfrán estableció que fuera retroactivo, pero lo hicimos con la liquidación de este mes y también son retroactivas las asignaciones familiares que ya llevan el 50% de aumento”, se explicó desde la cartera económica provincial.

Impacto

El subsecretario de Hacienda y Finanzas, el contador Miguel Antinori, subrayó que “estamos valorizando una cifra cercana a los $4300 millones en cuanto al impacto a partir de las medidas que dispuso el doctor Insfrán”.

“Eso no solamente está comprendiendo lo que es la retribución a los distintos tipos de agentes, sino también la cobertura del déficit previsional de la Caja de Previsión Social (CPS) y las transferencias a las entidades educativas de gestión privada”, explicó.

Resaltó además que “nuestra política de equilibrio fiscal sostenida en el sentido macroeconómico está permitiendo sustentar el 82% móvil, siendo Formosa una de las pocas provincias que puede exhibir ese beneficio al sector previsional”.

En esa línea, hizo notar que “el rubro personal es el más importante del presupuesto provincial, porcentualizado prácticamente en un 50%, que son valores que fueron sostenidos a lo largo de toda la gestión y que permiten trabajar en el resto de las partidas en cuanto a la posibilidad de administrar ejecuciones de gastos que deben ser llevados con financiamiento local, léase sostenimiento del Estado en funcionamiento, obra pública y transferencias, incluyendo a Municipios”.

“El impacto que la provincia lleva adelante no solamente se caracteriza por el volumen, sino también por la previsibilidad del compromiso que tiene con sus agentes”, enfatizó el funcionario, recalcando que “hay un cronograma que se ha respetado en todo tiempo, a pesar de los avatares de la política económica nacional, más aún en un contexto sanitario más que difícil”.

Pandemia

A su vez, el subsecretario Antinori hizo alusión a cómo Formosa está haciendo frente a sus compromisos económico-financieros en el contexto de pandemia.

“En este presente ejercicio presupuestario, el cuadro de ingresos y gastos de la provincia está prorrogado. No tenemos Ley de Presupuesto y por decreto se prorrogó la Ley Nº 1672 en cuanto a recursos y gastos, que es la del presupuesto inmediatamente precedente, al cual se le hicieron algunos ajustes en el marco de la Ley Nº 1180, en un tiempo pre-pandemia, en el mes de diciembre del año pasado”, puntualizó.

Ahondó detallando que “en los hechos, la provincia arrancó con un número estimado por la Nación, que fueron brindados por el Gobierno anterior, presentados a la Cámara de Diputados y receptados por todas las jurisdicciones, los que indudablemente eran un punto de partida para el presente ejercicio”.

A partir de marzo, cuando se desata la pandemia, “la provincia tuvo que rediseñar las partidas de crédito, adecuándose a los recursos que en principio están con un tenor un poco incierto a partir de que las distintas jurisdicciones no tenían certeza de lo que era la caída nominal de la recaudación y ni hablar de la real”, expuso el funcionario.

“Desde allí, Formosa, partiendo de una situación de equilibrio, que fue el cierre del año 2019, y en ese marco de re-contextualización de partidas ató la gestión fundamentalmente a lo que también marca su perfil, que es la definición política de los gastos que lleva adelante el Estado provincial año a año”, precisó.

En ese sentido, apreció que el gobernador Insfrán “marcó lineamientos de gestión apuntados sustantivamente a la política socio-nutricional y a la cuestión sanitaria en forma concomitante, sosteniendo lo que es el desenvolvimiento de la política salarial para el presente ejercicio”.

“Estamos sosteniendo el orden, promoviendo inversiones trascendentes en materia de los ejes de instrucciones que marcó el Poder Ejecutivo y, a la par, también estamos sobrellevando una inversión en obra pública y equipamiento del orden de $700 millones mensuales promedio, lo cual habla a las claras de que la provincia no se ha desentendido de la obra pública con inversión eminentemente local”, finalizó.