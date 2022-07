Con abastecimiento normal, limitan la compra de papel higiénico y aceite en algunos supermercados

Compartir

Linkedin Print

Productos como el papel higiénico y el aceite comienzan a ser racionados para la venta, limitando sus unidades por grupo familiar, para garantizar un mejor abastecimiento al consumidor en general. Estos productos, son considerados como «sensibles» aunque poseen un correcto abastecimiento actualmente. «Estamos trabajando bien, teniendo abastecimiento de modo normal en todas las sucursales», señaló Sergio Mouchart, Gerente Zonal de Supermercados Previsora del Paraná, al Grupo de Medios TVO.

«Hay algunos faltantes pero es más que nada por clientes que se vuelcan a comprar por sensaciones entonces hasta el nuevo abastecimiento podemos tener diferencias o quiebres. Tratamos siempre de garantizar que todo el mundo pueda acceder a los productos, cuidamos mucho a los clientes», agregó Mouchart al respecto.

La decisión adoptada por esta cadena de supermercados, en las que sus socios reciben un 10% de descuento en todas sus compras, es para garantizar que tanto clientes habituales como no, puedan acceder a al menos 2 o 3 unidades de estos «productos sensibles».

«Por eso se decidió restringir a 2 o 3 productos por familia en las líneas sensibles pero no hay por faltantes. Tenemos siempre una cobertura de 3 a 6 meses, depende mucho de la fecha de vencimiento de algunos productos, nuestros faltantes empezarían recién, si todo esto no se soluciona, a partir de diciembre pero la cobertura la tenemos así que eso por el momento no es un problema», sostuvo Mouchart.

Por su parte, Guillermo Armoa, Gerente de la Sucursal Formosa, ahondó más en la medida adoptada. «Lo que es abastecimiento estamos con góndolas llenas, gracias a Dios, obviamente racionando la línea papel y aceite. Se limita a 2 o 3 por persona, no sugiriendo sobresaltos, destacando y sabiendo que nos dirigimos al público en general».

La sucursal ubicada sobre la Avenida 25 de Mayo, se abastece del nodo central ubicado en la provincia de Corrientes y por el momento no registra faltantes importantes de productos, sobre todo los esenciales.

«No tenemos grandes inconvenientes o por lo menos no nos reportan problemas, las góndolas están completas. Por ahí se genera una psicosis con el tema de faltantes pero insisto que el abastecimiento es normal y tratamos desde nuestra sucursal, abastecer y garantizar que todos tengan acceso a esos productos que son esenciales para el hogar», manifestó Armoa.

Caso contrario, es lo que sucede con los electrodomésticos, productos ligados en su mayoría, directamente con el precio del dólar por lo que «hay una variable por proveedores».

Mouchart, señaló que si bien no tuvieron aumentos importantes en la última escalada cambiaría, si tuvieron un «aumento de precios con proveedores anteriores». «Seguramente vamos a tener algunos faltantes en tecnología, pero ya pensando en lo que puede llegar a ser verano. Hoy por hoy en todo lo que es calefacción tenemos stock en sucursales», dijo.

La posible faltante de los productos de esta línea se centralizarían más en los electrónicos como computadoras, telefonía o televisores o heladeras para el mundial, aunque la realidad proyecta una faltante en la variedad y no en los productos en sí.

Más allá de esta situación que ocurriría en los próximos meses, Armoa, reiteró que las acciones por el momento son sobre productos específicos como el papel higiénico y el aceite. «Tenemos medidas de algunas líneas especiales y sensibles como el aceite y el papel higiénico, que es de público conocimiento, con el fin de abastecer a todos por igual, tanto al afiliado como al público en general», finalizó.

Compartir

Linkedin Print