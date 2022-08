Con absoluta normalidad rige la extensión horaria en 241 escuelas primarias de la provincia

Compartir

Linkedin Print

Desde ayer, en el sistema educativo formoseño, en nueve delegaciones zonales se dio inicio a la extensión horaria en el Nivel Primario. Ellas son las delegaciones de Bermejo, Matacos, Ramón Lista, María Cristina, Rio Muerto, Patiño, Las Lomitas, Pilagás y Pilcomayo.

“Según el relevamiento en las nueve delegaciones, la extensión horaria se implementa con absoluta normalidad en el territorio provincial», informó el profesor Juan Ignacio Meza, director de Primaria del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia.

Dijo además que ante las consultas de los directores “hay un departamento dentro de la Dirección de Nivel Primario que está abocado exclusivamente a todo lo que concierne a este tema”.

De manera que un “total de 241 escuelas de ese nivel de jornada simple, entre ellas también establecimientos de la modalidad EIB ubicadas en diferentes lugares de la geografía provincial dentro de las nueve delegaciones, las que comenzaron con sus actividades áulicas con cinco horas de clase en el turno mañana y el turno tarde”.

Indicó en ese sentido que es “un tiempo pedagógico muy válido para nosotros ya que es un gran aporte por parte del Gobierno Nacional; y en concordancia con las políticas educativas del Modelo Formoseño. Siempre con la mirada de fortalecer e intensificar la enseñanza de Lengua y Matemática en el presente Ciclo Lectivo 2022, después de dos años de pandemia”.

Asimismo, puntualizó Meza que la carga horaria en las escuelas de jornadas simple es de cuatro horas y 15 minutos “a esto se le suman los 45 minutos para así completar las cinco horas reloj de presencia efectiva tanto del docente como del alumno en las instituciones escolares”.

Y como esto forma parte del proceso de institucionalización enseñanza- aprendizaje, remarcó que “no son 45 minutos sueltos, sino que es para aprovechar para intensificar la enseñanza de la lecto-escritura y la matemática”.

Por otro lado, a partir de que se tomó conocimiento de la implementación de la extensión horaria, comentó que desde la cartera educativa se inició un trabajo con todas las delegaciones zonales y también con los colegas directores de primarias de diferentes puntos de la provincia a los fines de lograr la correcta aplicación de la medida.

Es por eso que, “si bien sugerimos un horario que es de 7.30 a 12.30 horas, como lineamiento general, mientras que en el turno tarde el horario sugerido es desde las 13, hasta cumplirse las cinco horas”, al mismo tiempo aclaró que también “cada director con su comunidad puede a su vez establecer acuerdos y adaptar a la realidad de su institución según donde se encuentre”.

“Al igual que el desayuno, el almuerzo y la merienda se siguen brindando siempre dentro del horario escolar establecimiento, recordando que ese tiempo de compartir el servicio social-nutricional con nuestros niños es un espacio de crear hábitos en cuanto a compartir la mesa”.

Y por lo tanto “esto no modifica en absoluto la rutina en la escuela, sino que fortalece un tiempo institucional para avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje”.

Y sobre esta misma cuestión también informó en otro tramo de la entrevista que “ya se comenzó con el proceso de relevamiento de las restantes diez delegaciones zonales, donde ya se tiene incluidas las que se encuentran en las zonas más pobladas de la provincia como en el caso de Formosa Capital, las ciudades de Pirané y Clorinda”.

De manera que adelantó, “en un tiempo no muy lejano, pasarán a formar parte también de la extensión horaria”.

Delegación zonal Bermejo

Por su lado, el Prof. Ricardo Fralasco, Delegado Zonal de Bermejo, en comunicación con el Grupo de Medios TVO dijo «en primera instancia no tuvimos mayores dificultades».

«Es un trabajo que se viene realizando ya hace tiempo, coordinando con reuniones con los padres, con los docentes, con el equipo técnico de la Dirección de Educación Primaria; primero los delegados y luego con directivos y docentes, así que ahora estamos empezando con esto de la extensión horaria en el día de la fecha», expresó Fralasco en el primer día de su implementación.

En este sentido, el profesor Fralasco precisó que «los chicos arrancan a las 7:30, es decir, adelantan media hora y retrasan 15 minutos la salida, es de 7:30 a 12:30 horas completando las 5 horas que propuso la Nación; para la tarde ingresan a las 13 horas, al mismo horario de siempre y van a salir a las 18 horas».

La decisión aparente de iniciar en estas localidades radica en que, por su tamaño, los docentes no tienen doble turno, y si lo tuvieran, no tendrían inconvenientes en su traslado para llegar a tiempo a las escuelas. Algo fundamental para su correcta implementación.

«Particularmente, acá en mi delegación no tenemos docentes con doble turno así que si nos llega a tocar, tendremos que analizar el caso pero el tema de las escuelas primarias también es que si se llegarán a dar turnos opuestos, se tiene que dar en la misma localidad por una cuestión de compatibilidad así que el tiempo en el que salen y entran de vuelta, estando en la misma localidad, no sería un impedimento. Justamente, arrancó en las que estamos en mejores condiciones por este tipo de cuestiones que son fundamentales, que hay atenderlas y en las que no se dan mayores problemáticas porque es una experiencia nueva», sostuvo el Delegado Zonal.

La implementación de la medida en su primera jornada no presentó inconvenientes de ningún tipo, siquiera los relacionados al horario laboral que podrían presentar algunos padres. «Por ahora no tuvimos ningún tipo de inconveniente en ese sentido», dijo.

Cabe señalar que esta medida, busca reforzar los conocimientos y contenidos en los estudiantes tras los días de clases interrumpidos por la pandemia. En la primera instancia, estos 45 minutos abordarán los conocimientos de lengua y matemáticas de manera interdisciplinaria.

«Esos minutos extras son para trabajar y profundizar el trabajo que se viene realizando. En esta primera etapa, en lo que tiene que ver con las materias base que son lengua y matemáticas con un trabajo articulado con el resto de las áreas, que es una metodología que los docentes conocen por la metodología que se viene aplicando», finalizó Fralasco.

Compartir

Linkedin Print