Con algunas bajas por el Preolímpico y la ausencia de Juanfer Quintero, River inició la pretemporada

Tras un semestre que estuvo a punto de ser soñado (ganó la Copa Argentina y llegó a la final de la Copa Libertadores), el River de Marcelo Gallardo no se conforma y va por más. Ayer a la mañana, con algunas ausencias a raíz del Preolímpico Sub 23, el plantel se presentó en el Monumental para iniciar su camino en este semestre.

Sin Exequiel Palacios (transferido al Bayer Leverkusen de Alemania), Julián Álvarez y Jorge Carrascal (afectados a sus selecciones, que buscarán conseguir un pasaje a Tokio 2020), más la ausencia con aviso de Juanfer Quintero -el colombiano viajará hoy a San Martín de los Andes para sumarse a la convocatoria- el Muñeco volvió a verse las caras con sus dirigidos, quienes fueron divididos en dos grupos para realizar diferentes trabajos físicos y estudios médicos.

“Tal vez la pretemporada sea no habitual para nosotros porque el poco tiempo que vamos a tener, tenemos que ser muy precisos, tratar de prepararnos puntualmente para iniciar el año rápidamente con la competencia por el campeonato, con el partido del 19 con Independiente. Quizás tengamos que prepararnos para el corto plazo y después ir acomodándonos. Les dije a los jugadores que tenían que hacer el esfuerzo y por eso estuvieron entrenándose en sus vacaciones”, advirtió el entrenador en las últimas horas.

El Millonario, que disputó su último partido el 13 de diciembre ante Central Córdoba de Santiago del Estero, tendrá el 19 de enero un duelo clave ante el Rojo en el Libertadores de América. Si los de Núñez se imponen en Avellaneda alcanzarán a Argentinos Juniors en la cima de la Superliga -certamen que el director técnico nunca pudo ganar- a falta de siete fechas.

A las 15, el plantel se subió a un vuelo chárter desde Aeroparque Jorge Newbery para viajar rumbo a San Martín de Los Andes. River se hospedará en el hotel Loi Suites Chapelco y por la tarde realizará un entrenamiento a puertas cerradas.

Estará en la provincia de Neuquén hasta el viernes 10. Un día más tarde, el sábado 11, disputará un partido amistoso ante Nacional de Uruguay en Maldonado (a las 18, en el Campus Maldonado).

Pese a la millonaria oferta que llegó desde Inter de Porto Alegre por Nacho Fernández, Marcelo Gallardo se mostró confiado en poder retener al ex Gimnasia y Esgrima La Plata y advirtió que no saldrá en búsqueda de refuerzos en el mercado de pases: “Si no se va otro jugador, estoy bien con este plantel. Ningún otro futbolista me planteó sus ganas de irse y no vamos a salir al mercado. Ningún futbolista me planteó sus ganas de emigrar y no vamos a salir al mercado, salvo que se dé otra salida».