Con baja de la inflación «se termina discusión sobre el atraso cambiario»

Luego de la baja de la inflación y el anuncio del presidente sobre la intención de llevar el ritmo de devaluación mensual al 1% desde el año que viene, la discusión sobre un eventual atraso del tipo de cambio que complique las cuentas externas de Argentina sobrevuela todos los debates. Este miércoles, uno de los hombres de mayor confianza de Luis Caputo en el Banco Central, el director de la entidad Federico Furiase, aseguró que el tipo de cambio actual «converge» al de Estados Unidos y que por eso «Se termina la discusión del atraso cambiario».

Furiase participó junto a su ex socio en la consultora económica Anker, el actual director del BICE, Martín Vauthier, de un desayuno organizado por el exchange argentino Ripio, al que también asistieron representantes de fintech, bancos y billeteras virtuales.

El economista repasó la «pata cambiaria» del programa económico y destacó: «El descenso de la inflación al 2,7,% está convergiendo al ritmo del crawl del tipo de cambio oficial de 2% más la inflación de Estados Unidos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque significa que se empieza a estabilizar el tipo de cambio real con el de Estados Unidos», explicó y remarcó: «El tipo de cambio real bilateral se está estabilizando en los niveles de enero 2016, después de la devaluación de la salida del cepo, pero con mejores fundamentals, porque hay superávit fiscal, porque no hay más emisión monetaria».

De esta manera, Furiase puso el foco en el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, pero dejó afuera del análisis al impacto de la apreciación del dólar a nivel global en las monedas de otros países con los que comercializa Argentina. Pero volvió a negar que a la larga sea necesario corregir ese eventual atraso con una devaluación.

«Al tener muy controlada la cantidad de dinero y tener superávit fiscal, es que esa apreciación del tipo de cambio real que tuvimos en estos meses fue por las buenas. Fue una apreciación real, endógena, producto de hacer los deberes fiscales y monetarios y no como se suele hacer en otros períodos, porque se está financiando déficit con emisión y entonces se atrasa el dólar de manera ineficiente e inconsistente», afirmó y destacó: «Junto con esta apreciación real que tuvimos en estos últimos meses, la brecha cambiaria se desplomó, el riesgo país también y el Banco Central siguió acumulando reservas y la inflación siguió bajando ya está convergiendo al nivel de crawling mensual».

En este punto, Furiase destacó que comienzan a recuperarse la actividad y a recomponerse el nivel de salario real. Al mismo tiempo destacó la recuperación del crédito al sector privado, que crece un 60% desde abril. Así, pese al «efecto Trump» en los mercados globales, el Gobierno mantiene firme su ancla cambiaria. Furiase lo explicó de esta manera: «Este modelo que se centra en hacer los deberes fiscales y monetarios, no gana competitividad con las devaluaciones. Sabemos que eso es pan para hoy, hambre para mañana: la devaluación se pasa a precios.»

Los asistentes de este evento privado esperaban alguna nueva pista respecto a la próxima salida del cepo, luego de que el martes el propio Luis Caputo afirmara que será «el año próximo». Furiase evitó dar mayores precisiones, pero remarcó que esa liberación de las restricciones cambiarias se hará sin salto devaluatorio y que la competitividad se recuperará «por las buenas».

«La ganancia de competitividad justamente viene por el lado positivo, porque baja la inflación, porque baja el costo de capital, porque se regula la economía, porque se va abriendo la economía y porque en la medida que se siga sosteniendo el superávit fiscal se va a ir devolviendo con más impuestos», dijo el director del Central.

La presencia de dos de los hombres de mayor confianza de Luis Caputo en un evento de criptomonedas generó expectativa en un sector que está ansioso porque se liberen las restricciones que hoy por hoy impiden por ejemplo a bancos y billeteras ofrecer la compra y venta de activos virtuales a sus clientes, entre otras cosas. Los funcionarios se abstuvieron de dar mayores precisiones al respecto. Sin embargo, Martín Vauthier afirmó: «Nuestro objetivo es dar más opciones, darle más libertad al sector privado».