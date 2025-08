Con Bellingham lesionado y Rodrygo cerca de irse, Mastantuono podría debutar antes de lo previsto

El diario As comunicó que el escenario inicial es bueno para el argentino. Por la lesión de Bellingham y la posible venta de Rodrygo, puede tener espacio con Xabi Alonso.

Franco Mastantuono se prepara para iniciar su etapa en el Real Madrid. Este fin de semana es esperado en la capital de España, y parece que el delantero surgido de Azul llega para instalarse en un escenario que le puede resultar favorable. El ex River es portada de este miércoles del diario As, una referencia en el país. El título anuncia: «Todo está a favor de Mastantuono». Y se argumenta: «La lesión de Bellingham y la posible marcha de Rodrygo pueden acelerar su titularidad».

Otro dato: «Xavi Alonso le reserva un papel relevante». Recordar: el entrenador había dicho que quedó «impresionado por su ambición y madurez»en las conversaciones que tuvieron. También lo describió como «un chico con un presente fantástico y un futuro brutal»y que «será una pieza muy importante para nuestro plantel». Alonso también mencionó que lo esperaban «con los brazos abiertos»en el Merengue.

Mastantuono es visto por muchos medios como un jugador con potencial para marcar una era en el Real Madrid. El escenario al que llega es con Bellingham recuperándose de una cirugía en el hombro, por la que puede estar hasta 12 meses de baja. En tanto, Rodrygo se siente desplazado y hay chances de que se sume a la Premier League, Tottenham es uno de los interesados.

Mastantuono, por cuestiones legales, recién podrá comenzar a entrenarse con el Real Madrid a partir del 15 de agosto, cuando tenga 18 años. El club de Núñez recibirá 45 millones de euros netos por la venta del atacante. La cifra asciende a 60 millones con los impuestos. Por ejecutarse la cláusula, no se aplica el 15% de comisión al jugador.

Lo que dejó FM

Franco metió diez goles y siete asistencias en 60 partidos con el Millo. Incluso, debutó en la Selección mayor de Lionel Scaloni. El Madrid le impuso una cláusula de mil millones de euros. Su contratación había sido una prioridad para el presidente, Florentino Pérez.