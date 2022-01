Con Benedetto de titular y un gol de Salvio tras una rabona de Barco, Boca se impuso ante Atlanta

Compartir

Boca Juniors continúa con su puesta a punta y hoy a la mañana superó otra prueba. Luego de adjudicarse el Torneo de Verano al vencer a Colo Colo, Universidad de Chile y San Lorenzo, el Xeneize superó por 1 a 0 a Atlanta gracias a un tanto de Eduardo Salvio.

Aunque no brilló, el conjunto de Sebastián Battaglia sigue con su andar perfecto durante esta pretemporada. Una de las principales novedades del partido fue la presencia desde el primer minuto de Darío Benedetto, quien regresó al club luego de un irregular paso por Europa (Olympique Marsella de Francia y Elche de España).

El entrenador también utilizó este duelo ante el elenco que milita en la Primera Nacional para probar algunas variantes. Javier García fue el arquero y los juveniles Pedro Velurtas y Agustín Sandez los laterales. También tuvieron minutos los jóvenes Cristian Medina, Aaron Molinas y Exequiel Zeballos.

Valentín Barco, Equi Fernández, Esteban Rolón y Eduardo Salvio por Rojo, Campuzano, Medina y Zeballos, respectivamente. Justamente el ingreso del marcador de punta izquierdo y del ex Benfica y Lanús fueron clave para el desarrollo del encuentro.

Tras una buena triangulación entre Barco y Benedetto (el marcador de punta habilitó de rabona), el colombiano Sebastián Villa ganó la cuerda por el costado y asistió al Toto, quien definió con certeza pese a la rápida salida del arquero.

Mientras el partido se llevaba adelante en Ezeiza, Pol Fernandez, el tercer refuerzo del equipo, se realizó la revisión médica para luego firmar su contrato con el Xeneize por tres temporadas. “Estoy muy ilusionado con esta vuelta. Estoy ilusionado de volver al país, estar cerca de la familia y amigos. Lo voy a disfrutar muchísimo y lo voy a tomar con la responsabilidad que se merece”, manifestó el mediocampista tras llegar al país.

“Hay mucho potencial. Vienen haciendo las cosas muy bien, han ganado títulos. Ojalá pueda aportar mi granito de arena. Vengo a aportar. Tendremos que trabajar mucho. Trataré de sumar, encajar en el plantel y ganarme un lugar”, manifestó el ex Racing. Y luego, añadió: “La llegada de Darío le da un salto de calidad al fútbol argentino, no sólo a Boca”. La otra cara nueva del equipo es Nicolás Figal, proveniente del Inter Miami de los Estados Unidos.

Al ser consultado sobre qué dorsal utilizará en esta nueva etapa, develó: “La 10 es una camiseta con mucha historia. En el plantel hay muchos jugadores de buena calidad que la pueden portar. Voy a ver qué número está disponible. Creo que la 7 y la 8. Voy a ver. No me vuelve loco”.

“No tuve la posibilidad de hablar con Battaglia. Lo conozco, lo está haciendo de buena manera. Ojalá yo lo pueda ayudar. Seguramente tenga unos días de adaptación. Yo hice pretemporada, pero en diciembre. Seguramente me tendré que poner a punto, pero con las ganas que tengo seguro no me llevará mucho tiempo”.

